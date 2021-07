Confirmation du calendrier de mise à niveau du logiciel Sony Xperia 1 III

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Des rumeurs se sont répandues la semaine dernière selon lesquelles le Sony Xperia 1 III ne pourrait recevoir qu’une seule mise à niveau logicielle. Cela aurait été une mauvaise nouvelle, étant donné que le téléphone commence à 1 300 $. Cependant, Sony réfute cette rumeur et dit qu’il “vise” à apporter plus d’une mise à niveau Android à son dernier produit phare.

Au cours des derniers jours, des rumeurs sont apparues dans plusieurs publications technologiques selon lesquelles Sony pourrait avoir un plan anémique de mises à niveau logicielles pour son dernier téléphone phare. La rumeur disait que la société n’avait prévu de proposer qu’une seule mise à niveau Android pour le Sony Xperia 1 III.

Heureusement, Sony a confirmé à Android Authority que cette rumeur n’est pas vraie. Cependant, le langage de l’entreprise ne nous donne pas l’assurance qu’elle fera de son mieux pour apaiser ses clients.

Voici la déclaration dans son intégralité :

Il n’est pas exact que le Xperia 1 III n’aura qu’une seule mise à jour du système d’exploitation Android. Sony vise à prendre en charge le Xperia 1 III avec les dernières mises à jour Android pendant deux ans après son lancement et nous prévoyons d’avoir des mises à jour Android OS plus d’une fois au cours de cette période.

L’utilisation de l’expression « vise à » nous semble assez douce. On pourrait penser que Sony y aurait utilisé un langage plus définitif, tel que « s’engage » ou « promesses ». Quoi qu’il en soit, il semble que les propriétaires de Sony Xperia 1 III puissent s’attendre à plus d’une mise à niveau logicielle, ce qui signifie probablement Android 12 et Android 13.