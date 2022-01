Confirmation du lancement du Samsung Galaxy S21 FE 5G en Inde ; disponible à partir du 11 janvier

Le S21 FE 5G a été lancé juste avant le CES 2022.

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G arrive bientôt en Inde, a annoncé la société le mercredi 5 janvier 2022. Sans partager aucun détail sur les prix ou la configuration, Samsung a déclaré que le S21 FE 5G sera mis en vente en Inde à partir du 11 janvier. -réserver une unité à l’avance, à partir d’aujourd’hui, en payant un montant symbolique de Rs 999.

La pré-réservation d’une unité aidera non seulement les acheteurs à obtenir un premier accès au S21 FE 5G (avec « livraison prioritaire »), mais les rendra également éligibles pour obtenir un accessoire de suivi Galaxy SmartTag d’une valeur de 2 699 Rs sans frais supplémentaires. Tout cela peut être fait via Samsung India eStore http://www.samsung.com ou Samsung Shop App.

Suivez les mises à jour en direct sur le CES 2022 ici

Vérification des spécifications du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Le S21 FE 5G a été lancé juste avant le CES 2022. Il rejoint les téléphones phares Galaxy S21 et tente d’apporter certaines de leurs fonctionnalités clés à un segment plus grand public. Certaines de ces fonctionnalités haut de gamme incluent un affichage à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, la puce Snapdragon 888 de Qualcomm, une connectivité 5G, deux haut-parleurs stéréo, une résistance à l’eau et à la poussière IP68 et une charge sans fil. C’est le téléphone qui rivalisera avec le OnePlus 9RT, qui sera bientôt lancé par OnePlus.

Le S21 FE 5G est livré avec un écran AMOLED 1080p de 6,4 pouces avec lecteur d’empreintes digitales optique, jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (extensible), un logiciel One UI 4.0 basé sur Android 12 et une batterie de 4 500 mAh avec 25 W charge filaire rapide et sans fil 15W. Il dispose de trois caméras à l’arrière : une caméra principale de 12 MP, un ultra grand angle de 12 MP et un autre téléobjectif de 8 MP pour un zoom optique 3x et un zoom « spatial » jusqu’à 30x induit par logiciel.

Vérification du prix du Samsung Galaxy S21 FE 5G

Le Galaxy S21 FE 5G commence à 699 $ (environ Rs 52 150) aux États-Unis. Les prix en Inde n’ont pas encore été annoncés.

