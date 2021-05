Confirmé: 7500 fans par jour au Grand Prix de Monaco

Il a été annoncé que 7500 fans seront autorisés à assister chaque jour d’action sur piste au Grand Prix de Monaco du 20 au 23 mai.

Alors que les protocoles COVID-19 mis en place par la Formule 1 depuis 2020 ont permis d’élaborer un calendrier 2021 presque normal, le virus continue d’apporter des restrictions.

Seul Bahreïn a jusqu’ici accueilli une course avec des fans cette saison, tandis que le Grand Prix du Canada prévu pour juin a maintenant été annulé avec le Grand Prix de Turquie confirmé comme son remplaçant.

Le prochain Grand Prix d’Espagne verra cependant 1000 membres du circuit dans les tribunes dimanche, puis les assistances devraient s’ouvrir beaucoup plus pour le Grand Prix de Monaco dans les rues de Monte-Carlo.

Le gouvernement monégasque a confirmé que jusqu’à 7500 supporters seront autorisés à participer jeudi, samedi et dimanche pour participer aux essais, aux qualifications et à la course.

3.000 fans seront également autorisés le vendredi lorsque la Formule 1 aura une journée de repos, mais le paddock reste ouvert pour d’autres activités.

Il n’y a aucune restriction sur les pays à partir desquels les gens peuvent voyager pour assister à l’événement, mais ils devront avoir passé un test PCR au plus 72 heures avant de participer. La preuve d’un résultat négatif devra également être apportée à la piste.

Le Grand Prix de Monaco ne figurait pas au calendrier 2020 de la Formule 1 en raison de la pandémie mondiale, la première fois en 1954 qu’il était absent.

Des noms tels que Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel et Fernando Alonso font partie des vétérans qui ont assisté et créé une pléthore de moments mémorables sur cette célèbre piste, mais cette fois-ci, Alonso ressent la pression.

Son processus d’adaptation aux différentes conditions de qualification a été un problème à son retour avec Alpine, et l’Espagnol estime qu’une mauvaise performance dans son pays d’origine ou à Monaco le laisserait en difficulté pour la course.

Monaco en particulier est connu comme un lieu où les dépassements sont extrêmement difficiles.

“Je dois devenir meilleur et plus à l’aise avec la voiture, surtout en qualifications”, a-t-il déclaré, cité par GPFans.

«Nous avions une bonne voiture [in Portugal] et je n’ai pas joué samedi. Si cela arrivait à Barcelone ou à Monaco, mon week-end est très compromis.

«Je ne peux pas me permettre cela et j’essaierai d’être mieux préparé la prochaine fois car la course est un peu plus difficile à dépasser qu’à Portimão.

«La performance du tour chronométré était là, il s’agit plus des conditions changeantes en quali. S’il y a moins d’adhérence ou plus d’adhérence, s’il y a plus de vent, quels que soient les changements en piste, je dois être prêt et le comprendre rapidement sur le tour. Je n’ai pas le temps de faire plus de tours, donc ce sont des choses que je dois accélérer.

