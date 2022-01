Confirmé: Axel Tuanzebe rejoindra Naples en prêt en attendant les soins médicaux – Man United News And Transfer News

La presse italienne rapporte que l’accord de prêt d’Axel Tuanzebe à Naples a été accepté par toutes les parties et qu’il devrait arriver au club pour un examen médical vendredi.

On pense que l’accord a été conclu pour des frais de prêt de 600 000 € plus des bonus de 600 000 € et que le prêt devrait durer jusqu’en juin.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a tweeté : « Accord signé et scellé en ce moment pour Axel Tuanzebe. Paperworks signés entre Manchester United et Naples.

« L’examen médical devrait avoir lieu vendredi en Italie. »

Accord signé et scellé en ce moment pour Axel Tuanzebe. Paperworks signés entre Manchester United et Napoli. Prêt simple jusqu’en juin pour 600 000 € de frais de prêt plus 600 000 € de bonus. 🔵 #MUFC #Napoli L’examen médical devrait avoir lieu vendredi en Italie. Voilà, c’est confirmé. pic.twitter.com/5k9XdMRHaA – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 5 janvier 2022

Le joueur de 24 ans est diplômé de l’académie de Manchester United et a fait plusieurs apparitions pour la première équipe de United.

Cependant, après avoir signé un nouveau contrat de deux ans avec United au début de cette saison, il a entamé ce qui était son troisième prêt, cette fois à Aston Villa.

Le sort devait durer toute la saison, mais United a rappelé le jeune dans un revirement dramatique afin d’entamer des discussions avec l’équipe de Serie A.

Maintenant, après des semaines de spéculation, il semble prêt à voir le reste de la saison 21/22 en Italie.

Les rapports suggèrent que selon le déroulement du sort, Napoli pourrait être intéressé par un transfert permanent.

Pendant ce temps, United tiendra à garder ses options ouvertes en termes de rappel du défenseur car Eric Bailly, Victor Lindelof et Harry Maguire sont tous actuellement absents.

Napoli occupe actuellement la troisième place de la Serie A, derrière l’Inter Milan et l’AC Milan.

Selon le déroulement des examens médicaux de vendredi, Tuanzebe pourrait faire ses débuts dimanche contre la Sampdoria.