Confirmé! Ce sont les nouveaux acteurs qui rejoignent Euphoria T2

Dominic Fike a décrit son personnage comme un « pote » qui passe du temps avec Rue (Zendaya) et Jules (Hunter Schafer) a déclaré à Deadline. Il a ajouté que les deux actrices sont “les personnes les plus gentilles de tous les temps”. En fait, Euphoria est son premier rôle d’actrice. Il est principalement connu pour sa musique et a décrit le processus de tournage de la série HBO comme “un long clip vidéo”.

Fike n’a pas révélé le nom de son personnage, mais a déclaré qu’il était une personne qui lui rappelait lui-même. “Je n’ai pas à jouer beaucoup”, a déclaré l’interprète à Variety. “Il est exactement comme moi. C’est de la merde que je dirais et que je ferais.” Auparavant, la production de HBO avait révélé qu’elle aurait quatre nouveaux personnages assez problématiques.