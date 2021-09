Confirmé: Daniel Arenas et Daniella lvarez sortent ensemble

. / . L’acteur Daniel Arenas a annoncé ses fiançailles avec la reine de beauté Daniella Álvarez.

Après des mois de spéculation, l’acteur Daniel Arenas a confirmé sa cour avec la reine de beauté et future juge de Nuestra Belleza Latina, Daniella lvarez. L’idole colombienne a fait cette annonce dans une interview à la radio avec la journaliste mexicaine Flor Rubio.

Álvarez, connu pour avoir représenté la Colombie dans Miss Univers 2012, était auparavant une relation amoureuse avec l’acteur espagnol Lenard Vanderaa, mais le couple a mis fin à leur histoire d’amour en mai de cette année.

Des rumeurs d’une possible romance entre Daniel Arenas et Daniella lvarez ont émergé début août, ceci après la diffusion d’une vidéo sur la plateforme Instagram où le couple apparaissait en train de partager une réunion de famille. Cependant, à ce moment-là, ils ont refusé de faire des déclarations sur les articles de presse.

Dans une conversation récente et intime avec Flor Rubio pour l’émission de radio “Fórmula Espectacular”, Arenas a confirmé son histoire d’amour avec lvarez: “Regardez, je pense que vous me connaissez, que je suis venu au Mexique il y a onze ans et je ne parle jamais de ma vie privée vie, ni sentimentale ni amoureuse, mais je vais te le dire parce que je n’ai pas de problème. Je suis trop heureux, oui, nous sommes en couple… Nous sortons ensemble depuis quelques mois ».

Le célèbre interprète s’est dit très reconnaissant de la scène qu’il vit dans le domaine sentimental en compagnie du mannequin et présentateur de télévision colombien.

« Nous sommes très heureux, vraiment. Je crois qu’elle a aussi respecté cette partie, que je ne suis pas tellement à raconter ma vie, mais c’est une réalité, nous sommes très heureux, Daniella est un ange terrestre et rien, Dieu l’a mise sur le chemin et nous sommes dans le processus d’être heureux et reconnaissant avec ce que nous vivons. C’est un miracle de Dieu, nous construisons et nous valorisons chaque jour », a déclaré l’idole du feuilleton lors de l’interview radio.

Daniel Arenas a crié son amour sur les toits pour Daniella lvarez

Dans une publication récente sur Instagram, Daniella Álvarez a qualifié son année de règne en tant que Miss Colombie de “rêve devenu réalité”. Cependant, un commentaire de l’acteur Daniel Arenas a attiré l’attention de milliers de fans de la reine de beauté colombienne.

Dans la publication sur la plateforme numérique, Arenas a écrit : “En parlant de rêves, la femme de mes rêves.”

Les commentaires sur les réseaux sociaux n’ont pas attendu les followers des deux stars : “J’adore ce nouveau couple, ils ont tous les deux de la chance”, “Je meurs d’amour, c’est du bel amour”, “Très chanceux, il a volé le cœur de Daniel ”,“ Vive le bel amour ”,“ Ils me comblent de bonheur, ils forment un beau couple ”.

Arenas est un homme très réservé avec sa vie amoureuse

Tout au long de sa carrière artistique, Daniel Arenas s’est caractérisé en gardant sa vie amoureuse complètement à l’écart de l’opinion publique pour éviter d’être plongé dans des scandales qui pourraient compromettre ses projets professionnels.

Dans une interview accordée à l’émission de divertissement “Montse & Joe” en mars, Arenas a expliqué son état civil et la raison pour laquelle elle a toujours préféré garder ses amours discrètes pour éviter l’attention de la presse : ” Je suis seule, comme toujours. Enfin, pas comme toujours. Les quelques fois où je suis (lié romantiquement à quelqu’un), genre je ne le dis pas et je le garde beaucoup, alors les gens ne le découvrent pas ».