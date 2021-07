Confirmé: Gareth Bale n’occupera PAS de place hors UE

La fédération espagnole de football a confirmé vendredi que les joueurs britanniques conserveraient leur statut européen. Cela signifie que Gareth Bale du Real Madrid et Kieran Trippier de l’Atletico Madrid n’occuperont pas l’un des précieux créneaux non européens au sein de leurs équipes respectives. On craignait que les deux joueurs ne se qualifient pour le statut européen après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ce qui a été surnommé le “Brexit”) en janvier dernier. Cette règle n’entrera en vigueur que pour les joueurs enregistrés avant le Brexit, ce qui signifie que tout nouveau joueur britannique transféré en Liga occupera une place hors UE à l’avenir.

La désignation de Gareth Bale est un soulagement pour le Real Madrid, mais il reste encore 4 joueurs inscrits avec un statut hors UE et seulement 3 places disponibles. Vinicius JR, Rodrygo Goes, Eder Militao et Takefusa Kubo sont tous classés comme des joueurs non européens. Les rapports d’AS suggèrent que Vinicius JR pourrait recevoir son passeport espagnol en septembre prochain, libérant ainsi une place pour que Take Kubo puisse éventuellement rester à Madrid.

Indépendamment de la place potentielle ouverte hors UE, le Real Madrid a encore trop de joueurs de l’équipe première dans ses livres. Il y a 26 joueurs de l’équipe première sous contrat, à l’exclusion des produits Castilla qui pourraient être promus comme Antonio Blanco, Miguel Gutierrez et Sergio Arribas. Cela signifie qu’au moins un joueur supplémentaire devra être vendu ou non enregistré avant la nouvelle saison et qu’aucun joueur supplémentaire ne pourra entrer sans autre départ.