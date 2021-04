Confirmé: Godzilla vs Kong est le film le plus rentable de la pandémie | Divertissement

Le box-office mondial (de l’ère de la pandémie) se replie avant le succès écrasant de Godzilla vs Kong autour de la planète. Vous pouvez dire qu’il y avait un désir pour le cinéma pop-corn.

Il y a un peu plus de deux semaines, Godzilla vs Kong est arrivé dans les salles de cinéma du monde entier dans l’espoir de revitaliser l’une des industries les plus durement touchées par la pandémie de coronavirus: celle des expositions de films. Quelques jours plus tard, le roi du Kaiju et le monarque de Skull Island sont arrivés aux États-Unis dans les deux théâtres et HBO Max, récoltant des chiffres écrasants au box-office qui est devenu un ballon à oxygène pour le secteur.

Maintenant, après avoir fait profiter les téléspectateurs qui sont allés voir Godzilla vs Kong aux cinémas, il est confirmé que le film de Images légendaires est devenue la première la plus rentable de l’ère de la pandémie, avec plus de 350 millions élevé dans le monde.

Selon Collider, le record précédent était détenu par un autre film sorti par Warner: Tenet, le film de Christopher Nolan tu as essayé de faire en 2020 ce que Godzilla contre Kong s’il réussit: ramener les gens au cinéma.

Le fait que les salles d’exposition continuent d’avoir des mesures de capacité strictes dans de nombreux pays rend ces gains encore plus louables. De plus, il ne faut pas oublier que Godzilla vs Kong a été créée simultanément sur HBO Max aux États-Unis, ce qui implique qu’il existe également un secteur du public qui ne se traduit pas par des bénéfices au box-office en regardant le film à la maison grâce à votre abonnement.

Reste à voir si la prochaine grande première de Warner, Mortal Kombat, qui arrive cette semaine, est capable de récolter de bons chiffres, même si aucun de ces films ne se rapproche des résultats qu’ils auraient pu avoir avant l’arrivée de la pandémie à notre des vies.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Cazallas.