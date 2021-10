Confirmé! Joe Kelly rate le début de la saison 2022

Joe Kelly est arrivé chez les Dodgers en 2019. En trois saisons avec la franchise de Los Angeles, il a réussi à triompher parmi les fans, même avec une meilleure balle rapide que celle affichée de la boîte.

Joe a remporté sa première victoire et est diplômé de Dodger lors de ce débat mémorable avec Carlos Correa. Cela lui a valu une fresque géante sur un immeuble de la ville, qui est devenue un incontournable pour les fans de baseball en visite à Los Angeles.

Chevalet 😎 C’est ainsi que Joe Kelly a apprécié de voir la fresque à Los Angeles avec son image épique défiant Carlos Correa d’Astros 👌🏽 pic.twitter.com/pbnB7kevt3 – Bambino Sedano (@bambino_sedano) 11 septembre 2020

Son deuxième succès hors sport a eu lieu à Washington. Joe s’est présenté à la Maison Blanche pour la visite habituelle du champion des World Series en tenue mariachi. C’était un clin d’œil sans équivoque aux vastes fans mexicains des Ligues majeures et, surtout, des Dodgers de Los Angeles.

UN MARIACHI DANS LA MAISON BLANCHE ! 🤠⚾️ @ Les Dodgers visitaient la Maison Blanche profitant de leur visite à Washington et le releveur Joe Kelly l’a fait avec des vêtements de style mariachi. Nul doute que ce lanceur ne cache pas son ascendance mexicaine… pic.twitter.com/sZek0xLdOa – Strikeout (@Rev_Strikeout) 2 juillet 2021

Déjà dans le sport, Joe Kelly a été pour la plupart conforme. Si nous regardons en profondeur, nous verrons que pendant toute la saison 2020 (10 EL) il n’a autorisé aucun baril (frappé avec un mélange d’angle de sortie et de vitesse qui maximise ses chances de succès) et son efficacité était de 1,80.

Joe Kelly, Demon 98mph Two Seamer. pic.twitter.com/HVoNgXiNLM – Rob Friedman (@PitchingNinja) 29 août 2019

Il a ensuite eu une incorporation tardive en 2021. Une opération pendant l’hiver l’a empêché d’arriver à temps à l’entraînement de printemps et de se préparer pour la saison.

Joe Kelly, courbe d’articulation méchante à 88 mph. pic.twitter.com/wXCeWCGf80 – Rob Friedman (@PitchingNinja) 7 octobre 2021

À son retour, nous avons vu un autre Joe dans la boîte. L’incorporation du changement de vitesse lui a donné un avantage supplémentaire sur les frappeurs. En 2021, il a enregistré 50 retraits au bâton en 44 manches. Son fouet de 0,977 (le meilleur de toute sa carrière) nous parle de domination et de la façon dont il a réduit la circulation dans les coussinets de ses rivaux.

Selon @jorgecastillo, Joe Kelly ne sera pas prêt pour le début de la saison 2022 après avoir subi une tension au biceps lors du match 5 du NLCS. Kelly doit 12M$ la saison prochaine mais les #Dodgers peuvent la décliner via l’option club avec un rachat de 4M$. pic.twitter.com/pncg5TR2L4 – Hayon des Dodgers (@DodgersTailgate) 31 octobre 2021

Comme note curieuse de sa performance, il est l’un des trois lanceurs qui, depuis le 1er juin 2019, avec 50 manches ou plus lancées, a 10 retraits au bâton ou plus toutes les neuf manches, une moyenne contre la vitesse de sortie de moins de 87 mph et un baril pourcentage inférieur à 5. Les deux autres, Corbin Burnes et Kenley Jansen.

Voici une statistique hilarante et amusante que j’ai trouvée en regardant quelques divisions de Joe Kelly. Depuis le 01/06/19, trois lanceurs de baseball ont lancé au moins 50 manches avec un K/9> 10, une vitesse de sortie moyenne <87 et un taux de baril <5% : Corbin brûle

Kenley Jansen

Joe Kelly https://t.co/rvPuywsgX3 – Future Dodgers (@FutureDodgers) 29 octobre 2021

Octobre n’a pas apporté de bonnes nouvelles. Joe a terminé la saison de la même manière qu’il l’a commencée. Sur la liste des blessés.

Une tension au biceps sur son bras de lanceur l’a retiré du jeu alors qu’il servait d’ouvreur pour les Dodgers en séries éliminatoires. Et les nouvelles qui arrivent ne sont pas encourageantes.

Joe ne sera plus disponible pour le début d’une saison. 2022 le verra avec un nouveau démarrage lent et l’incertitude de la reprise. Et tout ça au moment où l’équipe a le choix entre 12 millions de dollars sur lui ou quatre en option de sortie.

Les dés pour Joe semblent jetés. Il est très probable que le Mariachi ne portera plus Dodger, mais sa fresque sera au même endroit pendant un certain temps.