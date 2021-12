Confirmé: le Bayern Munich ne signera aucun nouveau joueur cette fenêtre

S’adressant aux médias avant le match contre Wolfsburg, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a confirmé que le club ne recruterait aucun nouveau joueur lors de la prochaine fenêtre de transfert hivernale. Il semble que l’entraîneur et les dirigeants de l’équipe soient satisfaits de la profondeur et de la qualité disponibles dans l’équipe.

« Nous sommes vraiment bien dotés en personnel et nous continuerons la saison comme ça », a déclaré Brazzo (via AZ). Cela met fondamentalement un terme à toute spéculation sur les transferts d’hiver, qui, pour être juste, étaient peu susceptibles de se produire de toute façon. Nous pouvons voir quelques départs cependant – Corentin Tolisso est censé être sur le marché, tout comme Michael Cuisance. Marc Roca était également sur la liste des ventes jusqu’à ses récentes performances. L’Espagnol aurait peut-être eu un nouveau souffle au Bayern après ses débuts contre Stuttgart et Wolfsburg.

Et les renforts hivernaux ? Eh bien, ce ne seront pas des renforts directs, mais le retour de Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Marcel Sabitzer sera certainement un énorme coup de pouce pour Nagelsmann dans la seconde moitié de la saison. Josip Stanisic devrait également revenir, offrant une certaine profondeur à l’arrière droit, tandis que Kingsley Coman renforce la profondeur sur les ailes.

Une fois les joueurs blessés de retour, le Bayern aura une assez bonne équipe pour affronter la seconde moitié de la saison, y compris la seconde moitié de la Ligue des champions. Espérons maintenant que Brazzo en ait d’abord discuté avec Nagelsmann. Nous ferions mieux de ne pas arriver en janvier et entendre parler de « différences » entre le coach et le conseil d’administration au sujet des transferts.