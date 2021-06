Confirmé: le Grand Prix de Grande-Bretagne autorisé pour la foule

Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone accueillera une foule nombreuse pour l’événement en juillet, a confirmé la Formule 1.

L’assouplissement final des restrictions de verrouillage au Royaume-Uni devait avoir lieu le 19 juin, bien que le retard d’un mois qui a repoussé le «jour de la liberté» au 19 juillet signifiait que le Grand Prix de Grande-Bretagne du 16 au 18 juillet était confronté à des tribunes vides. pour la deuxième année consécutive.

Mais il a maintenant été confirmé par Silverstone et la Formule 1 que le Grand Prix de Grande-Bretagne peut être disputé avec une foule nombreuse, puisque l’événement a été ajouté au programme de recherche sur les événements du gouvernement britannique.

Une déclaration officielle disait : « Nous sommes ravis de confirmer que le Grand Prix de Grande-Bretagne Pirelli de Formule 1 2021 a été inclus dans la dernière phase du programme de recherche sur les événements (ERP) du gouvernement britannique, permettant une foule à pleine capacité pour l’événement entre le 16 et le 18 juillet. .

« Il sera demandé aux détenteurs de billets soit une preuve d’un test de flux latéral négatif effectué dans les 48 heures suivant leur arrivée à Silverstone, soit une preuve de vaccination complète, la deuxième dose ayant été reçue au moins 14 jours avant le premier jour de participation au Grand Prix de Grande-Bretagne. .

« L’équipe de Silverstone travaillera en étroite collaboration avec les experts ERP et en particulier le directeur de la santé publique du Northamptonshire sur les conditions spécifiques d’entrée qui permettront à l’événement de se dérouler en toute sécurité et annoncera ces détails aux détenteurs de billets dans les dix prochains jours. “

La Formule 1 devrait lancer le nouveau format de qualification pour le sprint à Silverstone, et Stefano Domenicali, PDG et président de la série, est ravi qu’une foule nombreuse soit là pour en être témoin.

“C’est une nouvelle fantastique que Silverstone sera un événement à pleine capacité et ce sera un week-end incroyable avec des centaines de milliers de fans qui seront là pour voir notre premier événement Sprint le samedi et l’événement principal le dimanche”, a-t-il déclaré à la Formule. 1 site Web.

«Je tiens à exprimer ma grande gratitude au Premier ministre Boris Johnson, aux secrétaires d’État Oliver Dowden et Michael Gove et au directeur général de Silverstone, Stuart Pringle, pour leur travail inlassable pour parvenir à ce grand résultat. Tous les pilotes et les équipes attendent avec impatience Silverstone et nous avons hâte d’y être en juillet.

Pringle a ajouté: «C’est quelque chose sur quoi nous travaillons tous depuis des mois et j’ai hâte d’accueillir une foule à pleine capacité à Silverstone en juillet. Beaucoup de nos fans ont reconduit leurs billets à partir de 2020, mais ils sont désormais bien placés pour profiter de ce qui sera certainement l’un des moments forts de l’été.

« Mes remerciements vont au secrétaire à la Culture et à son équipe à la Direction du numérique, de la culture, des médias et des sports pour leurs efforts inlassables en faveur du secteur du sport, mais aussi le Premier ministre, Michael Gove et les équipes du n°10 et du Cabinet Office pour avoir reconnu l’opportunité incroyable et sûre qu’offre le Grand Prix de Grande-Bretagne de montrer au monde comment la Grande-Bretagne s’est remise sur les rails après la lutte contre la pandémie. »

