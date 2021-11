Confirmé les horaires du premier tour de la copera

19/11/2021 à 22:32 CET

La Fédération royale espagnole de football a annoncé les horaires de ce qui sera le premier tour des tours de qualification de la Copa del Rey 2021-2022, cela a déjà commencé avec la dispute des premiers tours précédents entre les catégories les plus régionales du football espagnol.

Ainsi, et avec des matchs en un seul match, la compétition KO présentera 56 matchs dans ce premier tour, mettant en lumière les affrontements entre les dix clubs de la catégorie territoriale avec autant de première division. Des duels dans lesquels il y a présence d’équipes catalanes, met en évidence la Mollerussa-Getafe. L’équipe Primera Catalana a réussi à se faufiler dans cette manche de manière historique.

OFFICIEL | C’est ainsi que sont présentés les HORAIRES du 1er tour de la #CopaDelRey. 📺 Pour la 1ère fois dans l’histoire de la compétition, tous les matchs de ce tour seront TÉLÉVISÉS. ℹ️ https://t.co/chewHiz2wD 🧵 Ci-dessous, FIL détaillé à chaque rencontre.#LaCopaMola pic.twitter.com/SY2XsHFwsg – RFEF (@rfef) 19 novembre 2021

« Ainsi, pendant les jours 30 novembre et 1er et 2 décembre, Les 112 équipes qui composent ce premier tour, auxquelles rejoindront plus tard les équipes qui disputeront la Supercoupe en janvier (Real Madrid CF, Barcelona CF, Atlético de Madrid et Athletic Club), se mesureront en duels directs qui pourront être suivi, en intégralité, via Footters, DANZ et Mediaset », a indiqué la Fédération dans un communiqué.