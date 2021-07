in

Confirmé! Martha Higareda sort avec l’ex de Yanet García | Instagram

C’est vrai, il semble que le célèbre actrice La Mexicaine Martha Higareda a finalement accepté qu’elle sortait avec l’ex-petit ami de la belle ex-femme météo Yanet Garcia, car jusqu’à présent ce n’étaient que des rumeurs qui circulaient sur les réseaux.

La belle comédienne et également amie d’Aislinn Derbez, a assuré qu’elles font connaissance, cependant, ce n’est pas encore formel.

Il y a quelques jours, plusieurs photographies ont circulé sur les réseaux sociaux dans lesquelles Martha Higareda est vue très proche de Lewis Howes, l’ex-petit ami de Yanet García.

Cela peut vous intéresser: Ils assurent que l’ex-petit ami de Yanet García a été infidèle avec une actrice

Comme prévu, cela a immédiatement conduit à des rumeurs selon lesquelles les deux commençaient une liaison.

C’est ainsi qu’aujourd’hui il a été confirmé qu’ils sortaient ensemble, puisqu’un ami très proche de l’actrice a assuré que le couple avait commencé à se fréquenter bien avant de rompre avec Yanet.

De cette façon, maintenant et à son arrivée à l’aéroport CDMX, Higareda a été interrogée à ce sujet et bien qu’elle ne veuille pas admettre qu’il existe déjà une relation entre elle et Lewis, elle a accepté qu’ils sortent ensemble.

Mon truc (avec lui) est super récent et je ne suis pas sa petite amie, c’est-à-dire qu’il doit encore me battre… il doit me battre ! », a-t-il déclaré au média.

Cependant, la célèbre actrice a déclaré qu’elle était très heureuse et enthousiasmée par le peu qu’elle en sait sur Lewis ; et sans donner plus de détails sur le temps qu’ils ont passé ensemble ou comment le coup de foudre a été frappé ; Il a assuré qu’ils sont dans une très belle scène.

Je suis très content de voir que nous sommes super alignés, nous avons les mêmes valeurs, les mêmes principes ; mais là-haut nous allons. Je suis juste en train d’explorer et je suis dans une très belle phase, mais non, je ne peux pas partager grand-chose », a-t-il ajouté.

Cela peut vous intéresser: “Tu es super calme” Galilea Montijo donne de la patience à Escalona

Martha a également avoué qu’elle était devenue très prudente en matière d’amour, car elle avait eu des expériences extrêmement mauvaises, comme sa dernière relation avec le créateur de contenu David Korins, elle a même révélé qu’après leur rupture, elle avait dû suivre une thérapie.

Higareda est née le 24 août 1983 à Villahermosa, Tabasco et est la fille de l’actrice Martha Cervantes et du peintre José Luis Higareda, et la sœur aînée de l’actrice Miriam Higareda et José Luis Higareda.

Depuis qu’elle est petite, Martha participe à des concours de déclamation et de danse folklorique, et ses parents l’aident à développer sa vie artistique en l’inscrivant à des cours de claquettes, de jazz, de flamenco et de théâtre.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

À 14 ans, elle s’installe dans la capitale mexicaine pour poursuivre son rêve de devenir actrice, en s’inscrivant au Gonzalo Correa Art and Comedy Center (CAC), dont elle sort diplômée en 2000.

Il a fait ses débuts professionnels en participant à des œuvres telles que Bang, Don Juan Tenorio, La Fonda de las Siete Cabrillas, La casa de te en la luna de Agosto, Mujerescitas, Mu3rte que te quiero mu3rte, La corbata y Flores para Chava Flores, comme en plus d’être l’image de diverses campagnes publicitaires et clips vidéo.

Ce n’est qu’en 1999 qu’elle a reçu sa première opportunité professionnelle en tant qu’animatrice de l’émission Zapping Zone, diffusée sur Disney Channel et a également participé à des feuilletons tels que Carita de angel et Cara o cruz (de Telemundo-Argos).

Cela peut vous intéresser : avec un message émouvant, Eugenio Derbez licencie Sammy Pérez

Aujourd’hui, même si elle n’est pas apparue récemment dans un film ou une série, elle est très active sur ses réseaux sociaux où elle partage son quotidien avec ses millions de followers.