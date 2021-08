Confirmé par le joueur ! Monta Ellis veut revenir en NBA

in

La NBA est une machine impressionnante à générer des nouvelles choquantes qui susciteront l’intérêt de tous ses fans. Il n’y a pas un seul jour, que ce soit en saison ou en été, sans qu’il n’y ait une série d’informations qui révolutionne l’environnement de la meilleure ligue de basket du monde entier. Et bien sûr, en période de pré-saison, les mouvements se produisent avec une fréquence beaucoup plus élevée.

Cependant, dans le texte qui nous concerne ci-dessous nous ne traiterons pas d’un transfert entre deux franchises de la NBA, ni la signature d’un acteur européen, pas même un Agent libre que vous pouvez toujours capter l’intérêt d’une franchise et signer votre nouveau contrat. Nous parlons d’un retour inattendu d’un excellent joueur dont la carrière dans la ligue ne correspondait pas à son grand talent et à sa capacité de marquer.

Monta Ellis revient dans la ligue

De même, le joueur lui-même l’a confirmé, qui veut profiter des dernières années de sa carrière professionnelle en revenant dans la meilleure ligue du monde, en NBA où il a déjà laissé de nombreuses lumières et aussi quelques ombres.

A 35 ans, Monta Ellis accumule ni plus ni moins de 4 saisons sans être sur aucun roster des 30 franchises NBA. Il a laissé sa marque sur Guerriers de l’état d’or, où il a coïncidé avec un jeune Stephen Curry qui allait bientôt entrer dans l’histoire avec la franchise dorée, il a traversé légèrement dollars de Milwaukee et a ensuite assumé des étapes importantes dans Dallas Mavericks et Indiana Pacers, juste avant son supposé retrait.

Pour le moment, on ne sait pas quelle équipe donnera une chance à l’escorte vétéran, mais le simple fait de le revoir sur les meilleurs parcs de la planète serait une excellente nouvelle pour les plus nostalgiques.