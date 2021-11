Confirmé : pas de Google Pixelbook 2 avant au moins 2023

Palash Volvoikar / Autorité Android

TL;DR

Un responsable de Google a confirmé qu’il n’y aurait pas de Google Pixelbook 2 en 2021 ou 2022. Le responsable n’a rien confirmé ni nié à propos de 2023 et au-delà. Le Pixelbook et le Pixelbook Go d’origine sont toujours disponibles.

Cela fait plus de deux ans que nous n’avons pas vu le dernier ordinateur portable de marque Google, connu sous le nom de Pixelbook Go. Deux ans auparavant, nous avions vu le Pixelbook original. On pourrait penser que nous verrions une sorte de lancement de Pixelbook cette année, non?

Lors d’un événement de presse Qualcomm à Londres, on a demandé à Chrys Tsolaki – Retail Partner Manager pour Chromebooks chez Google – si Google travaillait sur un nouvel ordinateur portable Pixelbook. Sa réponse fut brève et directe : « L’année prochaine, il n’y aura rien à venir. À l’avenir, je ne sais pas.

Cette déclaration anéantit à peu près tout espoir de voir un Pixelbook 2 en 2021 ou 2022. Cela laisse la porte ouverte pour 2023, mais Tsolaki n’avait clairement aucune information à partager à ce sujet.

Heureusement, il existe de nombreux Chromebooks premium à acheter, Samsung en créant certains des meilleurs. Cependant, obtenir une machine Chrome OS directement auprès de la société qui crée Chrome OS a certainement son attrait. Pour l’instant, le Pixelbook Go est toujours disponible chez Google. Vous attendrez juste longtemps avant qu’un Google Pixelbook 2 ne se matérialise.