Confirmé : Sergio Perez reste avec Red Bull pour 2022

Sergio Perez restera un pilote Red Bull pendant une autre année après avoir signé un nouveau contrat pour prolonger son séjour jusqu’à la saison 2022.

Le coureur mexicain a été intégré à l’équipe pour la campagne 2021, alors que Red Bull recherchait un deuxième pilote qui pourrait soutenir sa candidature pour le championnat des constructeurs.

Au cours de la première moitié de la campagne, Perez a atteint cet objectif, Red Bull n’étant qu’à 12 points du leader Mercedes avant le Grand Prix de Belgique, tandis qu’il y a également eu une victoire pour Perez, arrivant au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Il y a encore eu pas mal d’erreurs et des affichages de qualification ternes pour Perez, mais avec son avenir assuré pour 2022, il peut maintenant s’attaquer à la seconde moitié de 2021 sans pression.

Au-delà, il vise 2022, où avec la nouvelle génération de voitures, Perez espère atteindre le sommet de la Formule 1 avec Red Bull.

“Je suis vraiment heureux de continuer avec une grande équipe comme Red Bull dans la nouvelle ère de la Formule 1 et c’est une grande opportunité pour moi”, a-t-il déclaré.

« Tout le monde repart de zéro l’année prochaine avec le nouveau règlement, donc mon seul objectif est d’aller jusqu’au sommet avec Red Bull.

« Cela prend toujours du temps de tout maîtriser lorsque vous rejoignez une nouvelle équipe, mais les choses ont bien fonctionné cette saison et j’aime vraiment faire partie de la famille Red Bull.

«Nous avons travaillé dur pour obtenir des résultats, c’est donc formidable de voir l’équipe avoir confiance en moi pour l’avenir. Nous avons tellement plus à accomplir ensemble et nous avons encore un grand défi à relever cette saison, alors j’espère vraiment que nous pourrons terminer l’année en beauté et poursuivre sur cette lancée jusqu’en 2022.

«Je tiens à remercier tous mes supporters à travers le monde et en particulier ceux du Mexique. De mes sponsors à mes fans, ils sont tellement enthousiastes depuis que j’ai rejoint Red Bull, j’espère donc vraiment que nous pourrons les récompenser en atteignant le sommet et en remportant le titre.

Je suis très heureux d’annoncer que je continue avec @redbullracing pour l’année prochaine. Maintenant, notre objectif est de remporter le championnat pour l’équipe.

Muy feliz de anunciarles que continúo con el equipo para la próxima temporada, ahora el enfoque es in ganar el Campeonato para Red Bull. pic.twitter.com/uEdy0oGmAp – Sergio Pérez (@SChecoPerez) 27 août 2021

Le directeur de Red Bull, Christian Horner, a ajouté : « Checo est un membre très respecté de l’équipe et son expérience et son savoir-faire en course sont inestimables alors que nous nous battons pour le championnat des constructeurs.

« Son intégration dans l’équipe élargie s’est faite sans heurts et nous avons été impressionnés par ses performances au cours de la première moitié de saison, qui démontrent de quoi il est capable dans notre voiture.

“L’année prochaine, nous entrons dans une nouvelle ère de la Formule 1 avec des réglementations et des voitures entièrement révisées, et avec plus de 200 courses et une décennie d’expérience à son actif, Checo jouera un rôle essentiel pour aider l’équipe à naviguer dans cette transition et à maximiser la RB18. .

“Notre attention actuelle est de terminer la saison 2021 aussi fermement que possible et nous sommes impatients de voir Checo s’appuyer sur une première saison réussie avec l’équipe.”