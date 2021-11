Confirmé! The Squid Game est renouvelé pour une deuxième saison sur Netflix

« C’est inévitable (une deuxième saison) car cela a été un grand succès. J’y réfléchis. J’ai une image de très haut niveau dans ma tête, mais je ne vais pas y travailler tout de suite. Il y a un film que j’ai vraiment envie de faire. Je réfléchis à quoi faire en premier, je vais parler à Netflix », a commenté Hwang Dong-hyuk dans une interview avec The Guardian.

Le jeu du calmar (2021) (Netflix)

On ne sait pas encore quand la production de la deuxième saison de The Squid Game commencera. Et encore moins quand serait sa date de première, mais ce qui est sûr, c’est qu’il s’agit de la série la plus réussie de l’histoire de Netflix. La série sud-coréenne conquiert le monde en atteignant rapidement le numéro 1 dans tous les pays de la plate-forme. Pour être précis, cela s’est produit en seulement quatre jours après sa première. Même le PDG de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré qu’ils n’avaient jamais imaginé à quel point ce serait un succès. « Nous ne l’avons pas vu venir, en termes de popularité mondiale« Sarandos a parlé de la série sud-coréenne lors de la conférence qu’il a donnée cette semaine sur Vox Media.