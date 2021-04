confirmer la troisième et la quatrième saison

Bien que la date de première n’ait pas encore été définie ou quand les nouveaux épisodes commenceront à être enregistrés, c’est déjà une belle avancée pour les adeptes de la série, sachant que l’histoire qui les a captivés ne durera pas pendant deux saisons.

«Chers et distingués membres, j’ai une annonce spéciale à vous faire. Bridgerton reviendra pour une troisième et quatrième saison. Maintenant, cet auteur devra sortir et acheter plus d’encre », lit-on dans le communiqué partagé sur les réseaux sociaux.

Bridgerton. (Instagram / Bridgerton.)

Julia Quinn a écrit huit livres, un pour chaque frère Bridgerton, donc Netflix devrait faire huit saisons de la série. Jusqu’à présent, on sait que le deuxième opus mettra en vedette l’aîné des frères: Anthony.

Rappelons qu’il y a quelques jours, il a été rapporté que Regé-Jean Pag, l’acteur qui a donné vie à Simon Basset, duc de Hastings, ne participerait pas à la deuxième tranche de l’histoire et en fait, il est supposé que cela pourrait être dû à la l’emploi du temps chargé de l’acteur, qu’il inclut des projets aussi grands que le nouveau James Bond; bien que maintenant, avec cette annonce, les fans ont repris leurs espoirs de le voir dans une saison ultérieure.