Conflit à Lyon après l’annonce de Juninho Pernambucano

19/11/2021 à 18:29 CET

Mercredi dernier, Juninho Pernambucano, directeur sportif de l’Olympique de Lyon, a annoncé via RMC Sport, que il quitterait son poste à la fin de la saison après avoir été lié à l’entité française pendant trois ans. L’annonce du Brésilien a surpris l’entraîneur lyonnais, Pierre Bosz, qui entretient d’excellentes relations avec son directeur sportif.

Après avoir appris que Juninho quitterait Lyon, le président de l’entité, Jean-Michel Aulas a été contraint de s’excuser auprès de Bosz au nom du club. Les excuses sont venues lors d’une réunion où le Brésilien était également présent. Le but de cette rencontre n’était autre que de rassurer le sélectionneur néerlandais, qui ne s’attendait pas à la décision de son directeur sportif à des dates si particulières, L’équipe lyonnaise affrontera ce dimanche son grand rival, l’Olympique de Marseille.

Cependant, contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, La rencontre s’est déroulée sans aucune tension et le président et directeur sportif a accepté de donner des explications aux joueurs pour éviter de les déstabiliser. En outre, il a été utilisé pour commencer à planifier le marché d’hiver, auquel Juninho a été impliqué.