Conflit entre Séville et le Maroc à propos d’En-Nesyri

13/11/2021 à 20h20 CET

Conflit entre Séville et la sélection de Maroc pour le temps de récupération dont Youssef En-Nesyri aura besoin. L’équipe de Séville a récemment signalé que l’attaquant avait subi une rechute de une blessure musculaire qui vous obligera à vous arrêter pendant deux à trois mois.

Un pronostic que l’équipe marocaine a répliqué, qui à travers l’entraîneur Vahid Halilhodzic a fait valoir que l’international marocain souffre d’une affection mineure pour laquelle vous devriez être tenu à l’écart du terrain pendant seulement deux à trois semaines.

«Bien sûr, j’ai insisté pour que le joueur vienne. Nous avons fait nos tests et il y a une nouvelle déchirure aux ischio-jambiers gauche. Il est bien guéri et il n’y a pas de bleu & rdquor;, a déclaré le coach. Le Maroc participera à la Coupe d’Afrique en janvier et, quelle que soit la prudence avec laquelle vous voulez imposer la Séville, n’est pas disposé à abandonner si facilement l’un de ses meilleurs buteurs.

« J’ai entendu dire qu’il serait absent pour la Coupe d’Afrique, entre deux ou trois mois. Peut-être deux ou trois ans & rdquor;, ironisé Halilhodzic. La presse locale insiste sur le fait que la fédération marocaine est optimiste quant à la réhabilitation de l’attaquant. Ce qui est clair aujourd’hui, c’est que les positions entre le club et l’équipe nationale sont très éloignées.