Conflit israélo-palestinien: de quoi s’agit-il?

Par Aziz Haider,

À peu près au moment où l’Inde assistait aux premières douleurs de la liberté, en 1947, un bateau rempli de réfugiés juifs a débarqué sur la côte de la Palestine, avec des banderoles qui disaient: «Les Allemands ont détruit nos familles et nos maisons. Ne détruis pas nos espoirs. Les Palestiniens, alors inconscients qu’un territoire séparé serait bientôt découpé sur leurs terres (ce qui a été annoncé un an plus tard en 1948), ont accueilli les juifs lésés à bras ouverts.

Pendant tout ce temps, la terre a continué de rétrécir pour les Palestiniens, qui considéraient autrefois toute la région comme leur territoire, tandis qu’Israël, la nouvelle patrie des Juifs, a non seulement continué à gagner en richesse, en prospérité et en puissance, mais aussi en territoire, évidemment. au détriment des terres palestiniennes, situées comme elles étaient au milieu de près d’une demi-douzaine d’ennemis, qui ont refusé de reconnaître le pays et ont également conspiré et comploté pour effacer Israël de la carte de la région. Par conséquent, au moins 4 guerres ont fait rage contre Israël, d’abord en 1948 même, puis en 1967 et 1973 et, plus tard, la guerre Hezbollah-Israël, menée en 2006. Israël a remporté de manière convaincante les trois premières guerres, évidemment grâce au soutien des États-Unis, à l’exception des escarmouches de 2006 avec le Hezbollah, où les pertes israéliennes étaient suffisamment importantes pour que cela soit qualifié de victoire pure et simple.

L’une des plus grandes erreurs qu’Israël a commises en 2006 a été d’entrer ses forces au Liban, ce qui a permis aux guérilleros du Hezbollah d’infliger des pertes assez importantes aux Forces de défense israéliennes ou Tsahal comme on les appelle. Est-ce pour cette raison que l’armée israélienne s’est jusqu’à présent abstenue de pénétrer ses soldats à l’intérieur du territoire de Gaza et s’est limitée là où ils ont un avantage absolu sur les Palestiniens, c’est-à-dire l’utilisation de la puissance aérienne et des missiles. Selon les rapports, Tsahal a même largué des MK-84 de fabrication américaine – l’une des lourdes bombes non guidées – qui, en raison de la grande quantité de contenu explosif emballé à l’intérieur, est capable de détruire le métal et le béton et de former un cratère de 15 m de large et 11 m de profondeur. Les bâtiments après les bâtiments sont détruits et, de toute évidence, les victimes augmentent, y compris celles des femmes et des enfants. L’attaque sévère d’Israël vise à détruire le réseau de tunnels à l’intérieur de Gaza, dont certains pénètrent même dans le territoire israélien ou égyptien voisin et sont même censés aller jusqu’en Cisjordanie, à plus de 100 km.

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Israël aurait tiré 8 obus au phosphore internationalement interdits sur Gaza. Israël a également procédé à un bombardement sans précédent d’installations économiques à Gaza, cette fois, appartenant au secteur privé, ainsi que de plusieurs camions de transport à Rafah. Israël plaide que ces installations étaient utilisées par le Hamas pour cacher ses roquettes et ses munitions.

Les attaques israéliennes ont ciblé de nombreux endroits soupçonnés d’être des tunnels pour les militants palestiniens à Gaza, en plus de viser les résidences de hauts dirigeants militants palestiniens. Une de ces attaques a conduit au meurtre de Hussam Abu Harbeed, qui était le commandant de la brigade du nord de la brigade Al Quds, et qui a été l’homme le plus recherché d’Israël pendant environ 15 ans.

Ce qui a alimenté la colère israélienne contre le Hamas et les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza, c’est le barrage de milliers de missiles, même bruts, qu’ils ont tirés sur les villes israéliennes. Bien que la plupart de ces roquettes aient été interceptées par le désormais célèbre système Iron Dome, beaucoup ont échappé à la destruction à mi-chemin et sont tombées sur les villes israéliennes, infligeant des dégâts et des pertes. Les Palestiniens, qui jusqu’à présent se sont montrés opprimés au monde en combattant l’armée la plus sophistiquée du monde avec des pierres, ont maintenant acquis une puissance de feu capable de pénétrer le bouclier de sécurité que le Dôme de fer a fourni jusqu’à présent.

L’attaque à la roquette a été lancée par le Hamas mais la Brigade Al-Qassam s’est sentie laissée pour compte par toute la publicité que le Hamas recevait. Bientôt, il propulsa aussi des roquettes sur des cibles sionistes.

La méfiance croissante entre les Palestiniens et les Juifs a donné lieu à plusieurs combats de rue et escarmouches dans diverses villes à l’intérieur d’Israël. Des affrontements violents dans divers quartiers de Jérusalem ont été signalés, des Palestiniens attaquant des bâtiments de colons et mettant le feu à des véhicules de police.

La méfiance et l’inimitié croissantes entre les deux parties se reflétaient parfaitement dans un article sur les médias sociaux où un enfant juif, âgé d’environ 8 ans, a été vu portant un fusil M4A1 à côté d’un soldat de Tsahal dans la rue Al-Shuhada dans la région d’Hébron pour contrer le manifestations des Arabes. D’autre part, les médias sociaux ont été témoins d’une autre photographie d’un jeune garçon palestinien, bien plus jeune que l’enfant israélien de 8 ans, et dans ses couches, portant une bouteille de lait dans une main et un gros rocher dans l’autre.

Ces deux images révèlent parfaitement l’anomalie qui existe entre les deux parties en guerre, Israël ayant sûrement un avantage bien plus grand sur les Palestiniens. Israël a essayé de gagner la guerre de propagande en montrant à plusieurs reprises au monde comment les Palestiniens attaquent à plusieurs reprises leurs soldats et civils avec des pierres, les Palestiniens affirment qu’en raison de la réglementation israélienne sur le service militaire obligatoire des hommes et des femmes, ces “ civils ” ne sont que des réserves membres de service pour Israël; un point de vue non repris par le monde. Israël considère chaque pierre qui est frappée contre ses civils et ses forces comme une menace existentielle contre le pays.

Israël a promis de poursuivre ses attaques jusqu’à ce que les derniers vestiges de la capacité palestinienne d’attaquer Israël subsistent. Les Palestiniens aussi demandent maintenant une trêve, car ils savent que plus la guerre continue, l’opinion mondiale se tourne vers eux. Il y a aussi un risque majeur que cette guerre s’intensifie au point qu’Israël finisse par mener une guerre à 5 fronts. Il y a déjà le Hamas d’un côté et il y a le Hezbollah au Liban et sur les hauteurs du Golan en Syrie et la colère contre Israël monte également en Jordanie voisine. Les Palestiniens en Israël, en particulier Jérusalem, pourraient en faire une guerre à 5 fronts.

Cheikh Safiuddeen, chef du conseil exécutif du Hezbollah a déjà publié une déclaration selon laquelle «le Hezbollah cherche le jour où il rejoindra la Résistance palestinienne pour lutter contre l’ennemi israélien sur tous les fronts».

Israël connaît également la menace et a ouvert des abris anti-bombes en Galilée au nord. Selon certaines informations, Tsahal (Forces de défense israéliennes) a tiré des balles et une grenade assourdissante sur une patrouille de renseignement de l’armée libanaise près de la clôture entre les deux pays, en représailles à 6 projectiles tirés du Liban vers le nord d’Israël. D’autre part, les médias libanais ont rapporté que les FDI avaient lancé des bombes légères dans la zone de Miss al-Jabal au sud du Liban.

La vraie menace est l’entrée de puissances en dehors de la région qui retroussent déjà leurs manches dans le voisinage. La Russie est juste à côté, de l’autre côté de la frontière syrienne et a aidé le Hezbollah à lutter contre les groupes militants soutenus par les États-Unis qui visaient à évincer Bachar al-Assad. La Chine a installé une base militaire à Djibouti tandis que le penchant de la Russie pour les eaux chaudes se poursuit; il cherche également une base en Egypte voisine. La présence de l’Iran en Syrie et au Liban et peut-être même à Gaza est connue du monde entier. Alors que la Turquie a déjà fait une offre d’assistance au Gouvernement palestinien, en vertu de laquelle elle fournirait une aide par les mers.

Israël est entouré des pays arabes pour lesquels, malgré le fait que le président Trump ait tenté d’amener certains d’entre eux à nouer de bonnes relations avec Israël, il est très difficile d’ignorer l’opinion publique déchaînée contre Israël. La force avec laquelle l’Iran, la Turquie et en particulier la Chine et la Russie ont appelé à la session de l’ONU sur le conflit Israël-Gaza a conduit le président Biden à annoncer un soutien immédiat à Israël, ce qui pourrait faire un boomerang avec la Chine, la Russie, l’Iran et la Turquie en l’utilisant pour courtiser les pays. dans la région contre les États-Unis et Israël. Déjà, un article a été publié dans un journal soutenu par la Chine sur la manière dont les États-Unis traitent (mal) les musulmans.

C’est à cause de ces adversaires qui cherchent à s’implanter dans la région que Biden a approuvé à la hâte 735 millions de dollars d’armes pour Israël. Il ne peut y avoir d’autre raison car Israël est déjà un exportateur majeur d’armes et son armée est l’une des armées les plus équipées au monde.

Biden sait peut-être que les États-Unis sont moins pertinents que jamais cette fois à Gaza. Cela pourrait être l’une des raisons de l’annonce immédiate du soutien des armes à Israël. La résistance palestinienne a placé Israël et ses partisans dans une impasse sans précédent. Alors qu’Israël voudrait mettre fin une fois pour toutes à la puissance de feu palestinienne, il sait que si la guerre continue pendant longtemps, d’autres pays pourraient être aspirés, ce qui ne serait à l’avantage de personne. La raison est donc dans un cessez-le-feu immédiat et freine toutes les hostilités.

(L’auteur est un analyste indépendant. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. On peut le joindre à: azizhaider1@gmail.com)

