Conflit israélo-palestinien: que se passe-t-il actuellement en Israël? Chronologie du conflit | Monde | Nouvelles

Les combats entre Israël et la Palestine se sont intensifiés pour un autre jour mercredi dans ce qui a été décrit comme le conflit le plus lourd depuis la guerre de 2014 à Gaza. Plus de six personnes ont été tuées en Israël et 43 dans la bande de Gaza lors des frappes aériennes les plus intenses vues depuis des années. Des appels désespérés et de plus en plus préoccupés ont été repris dans le monde entier par des dirigeants internationaux, des pays et des organisations de paix.

Chronologie du conflit Israël-Gaza

Les derniers jours ont été très sanglants et violents, les Israéliens et les Palestiniens se battant les uns contre les autres. La violence a été déclenchée par une dispute de plusieurs années entre juifs et arabes. Voici une chronologie des événements récents: le ramadan commence à la mi-avril Des affrontements éclatent le vendredi 7 mai, alors que les musulmans se rassemblent dans l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa pour prier en l’honneur du Ramadan. La ville sainte et la Cisjordanie occupée la semaine précédente Les Palestiniens ont jeté des pierres, des bouteilles et des feux d’artifice sur les policiers qui ripostent avec des grenades assourdissantes et des balles en caoutchouc. Plus de 200 personnes sont blessées, dont la plupart sont des fidèles palestiniens, mais aussi des policiers. Le samedi 8 mai, les prières sont organisées à la mosquée Al-Aqsa pacifiquement, mais la violence éclate à Jérusalem-Est.Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré qu’environ 120 Palestiniens ont été blessés pendant la nuit, de nombreux o f qui ont été touchés par des balles recouvertes de caoutchouc et des grenades assourdissantes. La police israélienne affirme que 17 policiers ont été blessés. Plusieurs autres pays ont exprimé leur «profonde inquiétude» face à la violence. Une audience de la Cour suprême sur l’expulsion des Palestiniens de la région a été proposée par le ministère de la Justice à la lumière des «circonstances» qui était prévue lundi – mais elle a été reportée au milieu des violences. Au moins 395 Palestiniens ont été blessés lundi matin. Il y a eu une escalade dramatique du conflit dans la région après que le Hamas ait menacé d’escalade à moins qu’Israël ne retire ses forces de sécurité du complexe.Plus de 200 roquettes auraient été tirées par des militants palestiniens.Israël répond en lançant 130 frappes sur «Cibles militaires» dans l’enclave dirigée par le Hamas. Vingt-deux Palestiniens, dont neuf enfants, sont tués dans l’échange de tirs. Des roquettes sont lancées depuis l’enclave côtière mardi.

Plus de 1 000 roquettes ont maintenant été tirées entre les deux parties au cours des 38 dernières heures, selon des rapports récents.

Israël a entrepris des frappes aériennes meurtrières menant à la délabrement de deux tours à Gaza mardi.

Les résidents de ces tours avaient été avertis d’évacuer plus tôt dans la journée, mais le Croissant-Rouge palestinien affirme que de nombreuses personnes sont mortes dans les attaques.

Une femme a déclaré à Channel 11: «Les enfants ont échappé au coronavirus, et maintenant un nouveau traumatisme.»

Mercredi matin, les Forces de défense israéliennes ont lancé une nouvelle série de frappes aériennes sur des cibles du Hamas dans la bande de Gaza, détruisant plusieurs postes de police et blocs résidentiels, y compris le quartier général de la police du Hamas.

Le bombardement a traumatisé de nombreux habitants de la région, dévastant les infrastructures et entraînant des panaches de fumée s’élevant au-dessus de la ville.

De nombreuses personnes ont dû être sauvées des restes de bâtiments en feu.

Selon le ministère de la Santé, le nombre de morts à Gaza est passé à 43 Palestiniens, dont au moins 12 enfants et trois femmes.

Près de 300 personnes ont été blessées lors de la dernière série d’attaques, dont au moins 86 enfants et 39 femmes.

Cinq Israéliens, dont trois femmes et un enfant, ont été tués par des tirs de roquettes mardi et tôt mercredi, et des dizaines d’autres personnes ont été blessées.

Les forces de défense israéliennes ont déclaré qu’un missile antichar avait été tiré de la bande de Gaza vers le territoire israélien lundi matin,

Haaretz a rapporté qu’un soldat israélien a été tué alors que le projectile a frappé un véhicule militaire, et deux autres blessés dans l’assaut.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré l’état d’urgence dans la ville de Lod, au sud-est de Tel Aviv, à la suite de ce que la police a appelé des «émeutes à grande échelle».

Il a déclaré aux journalistes: «Nous sommes à la hauteur d’une campagne de poids.

«Le Hamas et le Jihad islamique ont payé… et paieront un prix très élevé pour leur belligérance… leur sang est perdu.»

Plusieurs communautés internationales et dirigeants mondiaux ont appelé les forces israéliennes et palestiniennes à rechercher la paix.

Le Premier ministre Boris Johnson a averti les dirigeants d’Israël et de Palestine de «prendre du recul».

Il a appelé à la retenue et a déclaré que le Royaume-Uni était alarmé par le nombre croissant de victimes civiles.

M. Johnson a déclaré: «J’exhorte Israël et les Palestiniens à prendre du recul et aux deux côtés de faire preuve de retenue.

«Le Royaume-Uni est profondément préoccupé par la violence croissante et le nombre de victimes civiles et nous voulons voir une désescalade urgente des tensions.»

Le Conseil de sécurité de l’ONU prévoit de tenir une deuxième réunion d’urgence à huis clos dans trois jours face à l’escalade de la violence.

Les diplomates du Conseil, s’exprimant sous couvert d’anonymat car les discussions ont été privées, ont déclaré que l’organe le plus puissant de l’ONU n’avait pas déjà publié de déclaration en raison des craintes des États-Unis selon lesquelles cela pourrait aggraver les choses.

La Cour pénale internationale (CPI) s’est déclarée préoccupée par l’escalade de la violence en Cisjordanie occupée et par la possibilité que des crimes de guerre y soient commis, a déclaré la procureure de l’organisation, Fatou Bensouda.

Ces commentaires sont intervenus après qu’un rapport de Human Rights Watch a publié un rapport fin avril assimilant les actions des forces israéliennes contre les Palestiniens à «l’apartheid».