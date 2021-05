Conflit israélo-palestinien : tous les chemins mènent à Jérusalem

Selon le Comité d’urgence arabe, plus de 1700 Palestiniens israéliens ont été arrêtés, portant le nombre d’arrestations par la force d’occupation israélienne à 2001700 détenus depuis 1948 ! (Source de la photo : .)

Par le Dr WAIEL AWWAD,

Lors d’une interview avec une chaîne après la cessation des hostilités, le présentateur m’a demandé : Israël revendique la victoire et le Hamas aussi qui a sérieusement gagné ? Sans hésitation je lui ai dit: Personne et si quelqu’un le réclame, c’est au prix du sang palestinien!

Il est difficile d’évaluer la demande et la demande reconventionnelle sur le terrain des côtés israéliens, en termes de pertes économiques, puisque les tirs de représailles du Hamas ont poussé les colons israéliens à fuir vers les bunkers et ont été sauvés et la plupart des roquettes ont été interceptées par le Iron Dôme. Selon des sources, 117 Israéliens ont perdu la vie et 1200 blessés.

À Gaza, la perte a été dévastatrice, 160 avions de combat ont effectué trois sorties par jour, tirant des armes à feu et des navires sur la population de Gaza, en tant que punitions collectives par Israël armé nucléaire pour forcer les forces de résistance de leurs roquettes de représailles tirant contre Israël, ont laissé des images horribles. qui hantera le monde conscient pour les années à venir, non seulement les grands immeubles et les tours, mais aussi les routes menant à ces bâtiments afin que personne ne puisse être sauvé et mourir en sang de douleur là où aucune ambulance ne pourrait les atteindre !

Les habitants de Gaza avec le système de missiles « Open Sky Dome » et aucun tir de représailles contre les forces militaires israéliennes ont dû supporter la brutalité de la puissance militaire israélienne sans nulle part où aller, sans bunkers pour se cacher et laissés à la merci des forces militaires israéliennes et payés un prix élevé.

Après 11 jours de bombardements ininterrompus avec la meilleure technologie de guerre au monde, pilonnant les gens sous un siège étouffant, passaient des nuits blanches et traversaient des bombardements intensifs, les dégâts étaient dévastateurs, plus de 13 000 logements, 269 morts dont 69 enfants, 40 femmes et 21 personnes âgées et près de 9000 blessés dont beaucoup dans un état grave avec une incapacité permanente. C’est la quatrième guerre contre Gaza par Israël et les enfants terrifiés de Gaza vivant avec des cicatrices permanentes auront besoin d’un traitement mental pour le traumatisme qu’ils ont subi toutes les quelques années d’agressions israéliennes répétées. Alors que le peuple de Gaza recommencera à zéro pour reconstruire sa vie dans la bande assiégée, alors que le monde n’oubliera jamais ses souffrances et façonnera à nouveau l’opinion publique pour la nouvelle génération – que les forces de libération palestiniennes ont le droit légitime de libérer leurs territoires occupés. territoires comme de nombreuses nations qui ont lutté pour l’indépendance et la liberté.

La vraie histoire était à Jérusalem-Est

Selon le Comité d’urgence arabe, plus de 1700 Palestiniens israéliens ont été arrêtés, portant le nombre d’arrestations par la force d’occupation israélienne à 2001700 détenus depuis 1948 ! La répression contre les Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie se poursuit par les forces israéliennes contre ceux qui ont protesté contre l’agression d’Israël sur Gaza .C’est la première fois dans l’histoire de la lutte palestinienne depuis le soulèvement de 1936 contre l’occupation britannique, que tous les Palestiniens se sont rassemblés même ceux d’identité israélienne protestant contre la brutalité israélienne et les empiètements sur l’enclave de Sheikh Al Jarrah, citant une menace contre la sainte mosquée Al Aqsa à Jérusalem.

Lorsque les Jébuséens (peuple cananéen) les vrais habitants de la Palestine ont construit Jérusalem, ils l’ont nommé Jébus ou la ville des Jébuséens il y a 3800 ans ou Shalim en référence au Dieu de paix en Cananéen et plus tard a été nommé Jérusalem par les envahisseurs israélites qui ont tué les aborigènes tribus .

Et ensuite ?

La guerre contre Gaza a détourné la cause réelle de l’embrasement de Jérusalem, mais maintenant l’hostilité a cessé, mais les forces militaires et policières israéliennes arrêtent des Palestiniens à Jérusalem-Est, agressent le personnel des médias couvrant les atrocités et diffusant au monde entier la réalité sur le terre. Les Palestiniens traumatisés vivant à Sheikh Al Jarrah dont la vie est en danger depuis que l’enclave est assiégée par la police et encerclée par des colons juifs armés.

L’instabilité politique interne en Israël sera au centre des préoccupations, les partis d’opposition essayant de former un gouvernement de coalition uni sans le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui sera envoyé en prison pour purger les peines pour corruption.

Le nouveau gouvernement israélien pourra coopérer avec la nouvelle administration américaine, qui perd son influence dans la région, pour apaiser la tension dans les territoires palestiniens occupés, arrêter les activités de colonisation et mettre fin à la confiscation des maisons palestiniennes à Jérusalem-Est en vertu de lois draconiennes. Les colons juifs ont été multipliés par 10, passant de 1250000 colons avant l’accord d’Oslo 1993 à plus de 7380000 colons et Israël a construit un mur d’apartheid qui a divisé les Palestiniens et transformé leurs colonies en ghettos et en état non viable.

L’accord du siècle que l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, a tenté de mettre en œuvre en tant que nouveau plan de paix pour le Moyen-Orient a lamentablement échoué. C’est une mortinaissance, tout comme l’accord d’Abraham où les pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël seront remis en question par leur propre peuple. L’accent est maintenant mis sur la mosquée Al Aqsa et les changements démographiques de Tel-Aviv vers la ville sainte.

L’horreur de cette guerre enlève toute prétention de victoire du Hamas contre l’une des armées les plus puissantes du monde qui a initié cette guerre unilatérale. L’accord de cessez-le-feu soudain entre l’Egypte et le Qatar est en faveur du Hamas pour gagner en popularité et en assurance en tant que forces de libération principales en changeant le rôle de l’engagement avec l’armée israélienne. Désormais, toute tentative israélienne contre la mosquée Al Aqsa et le nettoyage ethnique à Jérusalem-Est entraînera des représailles du Hamas. Ce sera le point de ralliement de nombreux pays islamiques et puissances régionales comme la Turquie et l’Iran qui privilégieront l’axe de résistance à l’hégémonie israélienne et américaine. Les États-Unis et Israël laisseront l’Autorité palestinienne (AP) jouer un rôle majeur dans la reconstruction de Gaza et essaieront de maintenir le fossé entre l’AP et le Hamas afin qu’aucun gouvernement d’unité et inter combats ne maintiennent le pot bouillant et les Palestiniens seront le coût des deux. côtés.

Pour Israël, il essaiera d’évaluer les dommages causés à sa réputation internationale et le soutien inconditionnel à sa politique sous un slogan antisémite et Tel Aviv évaluera également la domination de l’armée et cherchera des armes plus sophistiquées américaines dans le cercueil des contribuables américains de 3 milliards de dollars par an. , citant une « menace d’extinction », permettant au lobby juif aux États-Unis d’exercer davantage de pressions sur la nouvelle administration et d’obtenir plus de concessions économiques, militaires et diplomatiques pour continuer à la protéger à l’échelle mondiale en empêchant toute poursuite pénale contre l’armée israélienne pour avoir commis des crimes contre l’humanité à Gaza.

Le vrai danger sera une situation de guerre civile avec des attaques croissantes contre les Israéliens palestiniens de 1948 par les colons armés.

Les Palestiniens continueront de souffrir et Israël continuera à anéantir la Palestine historique. Les souffrances du peuple palestinien continueront de leur rendre la vie impossible et les obligeront à migrer ou à mourir progressivement sous les bombes israéliennes. Il y aura des financements pour reconstruire la bande de Gaza inspirés de la sanction économique manque d’électricité et d’eau potable La plupart des dirigeants arabes garderont tromper leur public et piller les richesses. Nous devons construire des États arabes capables de servir leur propre peuple et d’obtenir une reconnaissance mondiale, influencer l’opinion mondiale pour trouver une paix globale en mettant fin à l’occupation et au régime d’apartheid et mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité à cet égard.

Les images de corps en flammes méconnaissables pour la population de Gaza, en particulier les enfants et les femmes enceintes à cause des bombardements militaires israéliens, chasseront la conscience de l’humanité pendant des années et ce massacre doit cesser.

(L’auteur est un journaliste international principal. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

