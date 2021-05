Conflit israélo-palestinien: une saga sans fin

Quant aux Israéliens, en particulier dans la partie sud, les problèmes de sécurité et la peur d’être touchés par un barrage de roquettes en provenance de Gaza. (Image .)

Par Amb Anil Trigunayat

Cet Eid Ul Fitr était probablement le festival le plus sanglant que les Palestiniens aient négocié. Quant aux Israéliens, en particulier dans la partie sud, les problèmes de sécurité et la peur d’être touchés par un barrage de roquettes en provenance de Gaza sont réels et endémiques. Les guerres coûtent cher et ont un impact psychologique durable. Mais ce conflit profondément ancré vieux de plus d’un siècle ne semble tout simplement pas trouver de solution malgré quelques vaines tentatives. Les torts historiques perçus ou non sont extrêmement difficiles à rectifier et à gérer, en particulier lorsque la résolution elle-même pourrait être interprétée comme partisane. Quand nous entendons parler des efforts de l’administration Biden pour mettre fin aux «guerres éternelles», on ne trouve pas l’intention requise de s’engager, encore moins d’être un catalyseur pour la paix en Palestine. Ils n’ont pas encore nommé d’ambassadeur en Israël, ni d’envoyé spécial, et encore moins de répondre à un appel sur la reconnaissance de facto par Trump de Jérusalem comme capitale d’Israël. Les Palestiniens ont eu un peu de répit en reprenant le financement de l’UNRWA ou en permettant à leur mission de retourner à Washington DC. Dans ce vide, le désintérêt et l’hésitation de la communauté internationale, le hara-kiri politique pour tester la résolution de la bravade de l’autre côté vient naturellement qui tend à alimenter la politique intérieure ou en émane surtout quand il est si facile de le déclencher. .

Cette fois-ci, une situation politique incertaine particulière prévaut en Palestine et en Israël. Même après quatre élections en deux ans et d’innombrables tentatives du Premier ministre Netanyahu, il n’a pas pu tisser une alliance. Qui veut renoncer au pouvoir, en particulier lorsque les inconvénients peuvent être remplis de complications juridiques et d’ignominie? Par conséquent, il reste un intérimaire mais un Premier ministre ambitieux qui a l’occasion d’assurer à son peuple que seul un leader fort comme lui peut faire taire les armes de l’autre côté et les protéger. Ainsi, il peut avoir un autre coup ou une meilleure performance aux 5èmes élections.

D’un autre côté, les Palestiniens divisés entre le groupe radical Hamas à Gaza et le Fatah du président Abbas à Ramallah essayaient de rapiécer une alliance et de combattre les élections après un écart de 15 années incommodes. Un Abbas vieillissant a une main faible car son soutien arabe a considérablement diminué et son leadership a été mis au défi par les frictions et les factions du parti. Mais le Palestinien moyen était heureux qu’un gouvernement uni puisse éventuellement émerger. Mais cela ne semble pas convenir ni aux dirigeants palestiniens actuels, ni d’ailleurs à l’establishment israélien pour qui une opposition palestinienne unie sera plus difficile à négocier. Par conséquent, en raison de la réticence israélienne à autoriser le vote dans les territoires occupés et la crainte de l’actuelle dispensation palestinienne de perdre les élections législatives palestiniennes a été reportée il y a quelques jours à peine avant que la violence n’éclate. Dans ce fracas politique, les politiciens arabes palestiniens en Israël et leur liste Ra’am acquièrent une plus grande importance en tant que sorte de faiseur de roi alors que Lapid Yair et Bennet tentent de mettre en place un gouvernement d’alliance à Tel Aviv.

La violence et le conflit d’une semaine ont commencé avec l’expulsion de certaines familles palestiniennes de Sheikh Jarrah suite à une décision de justice. Les expulsions et les colonies israéliennes sont une caractéristique commune. La violence et les manifestations ont éclaté s’étendant à la Ville sainte et à la Cisjordanie, blessant des centaines de Palestiniens priant à Al Aqsa – la troisième mosquée la plus sainte, ainsi que plusieurs policiers israéliens qui ont tenté de s’attaquer à des milliers de fidèles. Voyant une opportunité, les dirigeants militaires du Hamas ont averti les Israéliens de quitter la mosquée lundi dernier à 18 heures, faute de quoi ils lanceraient des attaques contre Israël et enverraient en fait une volée de 200 roquettes. Le Premier ministre Netanyahu, en tant qu’État fort doté d’une puissance de feu redoutable dans la région, a répondu avec plus de 130 attaques de missiles qui auraient tué et blessé plusieurs commandants du Hamas, entre autres. Les principaux bâtiments abritant les bureaux des ailes du Hamas ont été décimés par de violents bombardements. Une offensive terrestre est en cours de préparation et peut-être que Tel-Aviv veut que ce soit la réponse décisive pour diverses raisons et a même remercié le Hamas d’avoir fourni l’occasion d’enthousiasmer une réponse unie de l’Etat juif. Au dernier décompte, 120 civils palestiniens, dont 31 enfants, ont été tués par les frappes israéliennes, tandis que 7 Israéliens et une Indienne ont été tués et des dizaines de personnes ont été blessées des deux côtés. D’autres victimes sont sûres à venir.

Une nouvelle dimension cette fois est la discorde interne qui s’est accentuée à l’intérieur même d’Israël alors que de plus en plus d’émeutes sont observées entre les Israéliens palestiniens, les juifs et la police à Lod, Ramal et d’autres villes mixtes juives et arabes. Ils constituent environ 20% de la population israélienne et se sont impliqués dans la lutte pour la cause de la Palestine alors que la ligne verte a été effacée. Plus de 400 personnes ont été blessées lors de manifestations en Cisjordanie. Dans les zones sujettes aux émeutes et aux émeutes, Netanyahu a décidé de déployer des unités armées pour aider la police à contrôler les villes déchirées par la violence et l’anarchie. Netanyahu a averti le Hamas de «franchir la ligne rouge» et devra payer un lourd tribut pour leur mésaventure. Il a promis une leçon au Hamas qu’ils n’oublieront jamais. Le Hamas, de son côté, essaie de créer un sentiment de peur parmi les citoyens israéliens. Alors que des milliers de roquettes et de missiles ont été tirés des deux côtés, la peur d’une guerre à part entière ne peut être écartée une fois de plus, d’autant plus que la communauté internationale continue de se livrer à la condamnation, à la guerre des mots et à la sympathie des lèvres.

Le CSNU, malgré un soutien 14 contre 1, n’a pas été en mesure de discuter du conflit en cours en public en raison des objections américaines et n’a pas pu publier une déclaration commune, le seul appel a été de faire preuve de retenue. Il se reverra peut-être dimanche. Le président Biden s’est entretenu avec le Premier ministre Netanyahu et, tout en leur demandant de se calmer, a soutenu le droit d’Israël à se défendre. À juste titre. Mais l’usage excessif de la force aura ses propres répercussions à long terme qui réduiront les chances de paix et de stabilité dans la région. Alors que Gaza est en train de devenir une terre de mort, le monde arabe a condamné la violence à Jérusalem. L’aggravation du conflit a une fois de plus mis les Arabes dans une situation difficile en les forçant à encore une fois jeter leur sort avec les Palestiniens malgré la bonhomie engendrée par les Accords d’Abraham. Plusieurs pays, dont la Jordanie, assistent à des manifestations de colère à grande échelle contre Israël menaçant même de traverser le pont Allenby. Le Qatar, l’Égypte et la Russie ont tenté de jouer un rôle de médiateur avec peu ou pas de résultats. La proposition du Hamas de cessez-le-feu qui aurait été portée par les Russes a été rejetée par Tel Aviv. La Turquie voulait transmettre un message déterminé et clair à Tel Aviv. Les États-Unis ont envoyé un haut fonctionnaire dans la région pour essayer de calmer les choses et parvenir à un cessez-le-feu.

L’Inde, actuellement membre du CSNU, est gravement préoccupée par la violence croissante et les affrontements à Haram Al Sharif, au Mont du Temple et par les expulsions des quartiers de Sheikh Jarrah et Silwan, demandant aux deux parties d’éviter de changer le statu quo. L’Ambassadeur Tirumurti a également pleuré la mort d’un ressortissant indien en Israël et, tout en condamnant la violence, en particulier les attaques à la roquette depuis Gaza, a appelé à une désescalade immédiate. Une fois de plus, des polémiques sont exposées alors que la détermination du Hamas et d’Israël ne voit aucun signe de s’essouffler. Hier, l’un des ministres du Cabinet aurait déclaré: «La campagne est encore loin d’être terminée. Tout ce que nous ne faisons pas maintenant, nous devrons le faire dans six mois ou un an. Cela dénote clairement la forme des choses à venir. Le pire n’est pas encore terminé et encore moins la résolution d’un conflit vieux de plusieurs décennies alors que «l’opération Gardien des murs» s’intensifie.

(L’auteur est ancien ambassadeur de l’Inde en Jordanie, en Libye et à Malte. Il est président de la Chambre de commerce du MIICCIA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online. On peut le joindre à: amb. trigunayat@gmail.com)

