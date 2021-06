Conflit sino-indien : les craintes de guerre éclatent au milieu d’un nouveau renforcement militaire à la frontière contestée | Monde | Nouvelles

in

En juin dernier, les premiers combats meurtriers entre les deux parties depuis 1975 ont éclaté dans la vallée de Galwan. Les soldats se sont affrontés avec des armes, y compris des matraques et des bâtons, entraînant la mort d’au moins 20 Indiens et quatre Chinois. La cause première du conflit réside dans une frontière mal définie de 3 440 km (2 100 milles) que les deux pays se disputent, connue sous le nom de Ligne de contrôle réel.

Les tensions ont continué de monter entre les voisins dotés de l’arme nucléaire, des photos satellite montrant les deux parties en train de renforcer rapidement leurs capacités militaires.

New Delhi a renforcé sa présence militaire dans la région avec le déploiement de 60 000 soldats et d’armes sophistiquées, notamment des missiles sol-air et 24 avions de combat Rafale.

L’Inde a également ajouté 10 000 soldats à son Strike Corps spécialement entraîné au combat avec la Chine et le Pakistan.

Pékin, pour sa part, continue d’organiser des exercices de tir réel à l’aide de mortiers automoteurs, contrevenant ainsi à un accord de 1996 de ne pas utiliser d’armes près de la frontière.

Les analystes de la sécurité sont de plus en plus préoccupés par l’affirmation agressive de la Chine dans la région et la réponse indienne correspondante.

Pravin Sawhney, rédacteur en chef du magazine de sécurité nationale Force, a déclaré au Daily Telegraph : « La menace chinoise a considérablement augmenté et elle augmente en raison des capacités que l’Armée populaire de libération (APL) intronise dans le théâtre.

Il a déclaré: “Nous sommes très clairs sur le fait qu’aucune désescalade ne peut avoir lieu avant le désengagement à tous les points de friction.

“Le [Chinese] la présence des troupes sur tout le front, du Ladakh jusqu’à l’Arunachal Pradesh, se poursuit.

« Nous devons également être prêts à être déployés sur le long terme. »