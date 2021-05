Confondre un public et s’en tirer ⋆ .

]]>]]>

Tom Jolliffe sur l’art de confondre un public et d’être félicité pour cela….

Le cinéma et la télévision regorgent de belles marges. Il y a un réel talent artistique dans la façon dont un film (ou une émission) peut manipuler le spectateur. En tant que spectateur, vous êtes emmené dans un voyage. Parfois dit que le voyage est simple. A à B à C. Une quête simple, une fin attendue. Quand Jean-Claude Van Damme entame son voyage dans le Kumité, on sait comment le film se terminera. Nous connaissons généralement les rythmes tels qu’ils se produisent. Qu’en est-il lorsque vous assistez à un film ou à une émission de télévision de David Lynch? Peut-être pour certains, ce voyage, avec un itinéraire vague du début à la fin, est frustrant. En fin de compte, Lynch rassemble les fans, séduit les sectes et fascine le public, même lorsqu’il les agite.

Lorsque nous regardons un film ou une émission de télévision, nous devons nous livrer à ce qui se passe. Il y a une compétence en tant que cinéaste pour garder votre spectateur à distance, tout en le gardant intéressé. L’événement TV du moment sur les refroidisseurs d’eau au Royaume-Uni, Ligne de conduite vient de terminer sa 6e saison. Nous avons été entraînés à travers une série d’expositions de scènes d’interrogatoires lourdes, de harengs rouges perpétuels et une rotation de cuivres pliés deviennent un point central de chaque série (en commençant par Lennie James, en terminant par Kelly MacDonald, avec tout le monde entre les deux). Sans trop en dire, certaines choses ont été résolues tandis que d’autres restent ouvertes, conduisant au potentiel d’une autre série qui pourrait éventuellement continuer la ligne directe, tout en évoluant vers un nouveau fil. Alors que le syndrome de la finale conduit inévitablement à la controverse (et que la finale de la saison 6 a été accueillie par des critiques mitigées), l’ensemble du parcours de 10 ans, bien qu’il soit parfois frustrant, a été agréable. Frustrer peut être bon avec modération, si on nous donne suffisamment de défi et suffisamment d’intérêt pour revenir pour plus. Cela dit, j’ai passé 6 saisons à ce que ma femme me demande constamment: «Qui est-ce? Pourquoi ont-ils fait ça? Qu’est-il arrivé?” La vérité est que la moitié du temps, je n’en ai aucune idée moi-même, mais jusqu’au dernier épisode sinueux, j’ai apprécié la balade.

S’en tenir à la télévision, une émission qui a commencé brillamment mais qui s’est arrêtée a été Hannibal. Bien sûr, Mads Mikkelsen (en tant que Lecter) a été superbe tout au long, avec une grande joute mentale récurrente avec Hugh Dancy (comme Will Graham), mais après la deuxième saison, un troisième s’est enlisé dans l’histoire, la répétition et les changements de chronologie inutiles. comme surchargé de métaphysique. L’émission est passée de ces éléments de confusion séduisante à déroutante. Lorsque vous êtes déroutant mais pas si intéressant, alors il y a un problème. Beaucoup ont déploré l’annulation des spectacles, mais je ne suis pas trop surpris qu’il ait été mis en conserve non plus.

Chris Nolan est un réalisateur, à part Lynch, réputé pour son public déroutant avec des concepts de grattage de tête ou une structure narrative. En réalité, les lignes directrices de ses histoires sont d’une simplicité trompeuse, logées dans un ensemble à haut niveau de concept. Prendre Début. Le film voit un groupe de spécialistes cherchant à implanter une idée dans le subconscient de quelqu’un. Vous pouvez expliquer cela en une seule ligne, mais la réalité de la façon dont cela se fait se transforme en une exposition lourde de rêves dans les rêves (avec des rêves… à l’intérieur…). Nolan joue avec le spectateur en lançant un protagoniste (Cobb, joué par Leonardo Di Caprio) qui est toujours en contradiction avec la réalité. En tant que chef de file, nous avons quelqu’un de peu fiable, bien que sous la forme d’Elliot Page et de Joseph Gordon Levitt, nous ayons deux types de personnages ennuyeux qui existent pour expliquer les choses à un degré que le public peut presque rattraper Nolan. Tom Hardy existe pour faire de même, mais a plus de place pour imprégner son personnage d’une certaine personnalité.

Quand je parle des lignes fines du cinéma, Nolan est un bon exemple. Dans Début, un film largement considéré comme un classique moderne du cinéma à succès, il maintient un film qui est profondément engageant et chargé de spectacle époustouflant. Que nous pourrions facilement nous enliser dans des idées lourdes et une exposition encore plus lourde est le pari qu’il prend. Il suit cette ligne avec brio, et l’héritage de Début est là pour voir (même si je trouve que c’est un peu surfait). Par contre, Principe divise beaucoup plus le public. Il a franchi cette ligne. Il y avait des thèmes similaires dans ce que certains décrivent comme une sorte de successeur spirituel, mais si Début poussé la compréhensibilité au maximum, Tenet l’a brisé. Il avait le même faux pas ‘contre lequel les scénaristes sont souvent mis en garde (exposition lourde, idées confuses), mais n’était pas aussi intéressant. Ce n’était pas aussi séduisant. Je ne ressens aucun besoin pressant de revoir et de plonger dans les mises en garde cachées de Principe (et les pièces arrêtées n’étaient pas aussi étonnantes).

Dans l’art et essai, la forme et la structure peuvent être entièrement écartées, au profit de la création d’une réaction purement émotionnelle de la part du public. Cela peut devenir une expérience à ressentir, à nous laisser embellir le sens avec nos propres idées préconçues. Vous pourriez voir cela dans un film comme La couleur des grenades par exemple, et très certainement dans la plupart des travaux d’Andrei Tarkovsky. Souvent aussi captivants et gratifiants que stimulants et déroutants, ils fonctionnent comme Harceleur jouer avec les attentes préconçues de la structure narrative et de la clarté du sens. Tout ce à quoi un écrivain est censé adhérer dans les manuels est jeté par la fenêtre par la forme Art-house. La création la plus insaisissable de Tarkovsky s’est également révélée être la plus éblouissante visuellement (ce qui, compte tenu de son œuvre, dit quelque chose). Tandis que Le miroir offrait un reflet personnel des propres expériences de Tarkovsky, il était aussi organique, fluide et onirique, mêlant les souvenirs aux rêves et aux visions, alors que le protagoniste (qui est largement invisible) raconte des moments de sa vie.

L’approche de David Lynch envers des films comme Mulholland Drive ou avec Pics jumeaux était de créer un univers vivant où des événements aléatoires pourraient s’entremêler et avoir un sens profond ou pas de sens. Les moments dans les films de Lynch deviennent égratignants, mais passionnants. David Cronenberg avait également ce don dans certains de ses films. Lynch et Cronenberg ont tous deux eu des films plus réussis que d’autres dans la mesure où ils ont déconcerté un public prêt à le prendre. Si Vidéodrome est devenu un culte classique à répétition sans fin, le complexe mais doublement déroutant Araignée ne l’a pas fait (même si je pense que c’est largement sous-estimé). De la même manière, Autoroute perdue s’est avéré trop frustrant pour le public, même selon les normes de Lynch et Mulholland, quelques années plus tard, ce sera celui qui marquera le retour de Lynch à une forme étrange (avec le caractère inhabituellement “ normal ” Histoire simple au milieu).

