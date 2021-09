Conformité à la concurrence : ne peut pas ignorer les restrictions des concessionnaires de Maruti

La CCI a conclu qu’une large réduction de la concurrence intramarque entraînerait une hausse des prix, privant les consommateurs d’avantages qu’ils auraient autrement récoltés si les restrictions mises en place et appliquées par Maruti n’avaient pas été là.

Par Nisha Kaur Uberoi & Mathew George

La Commission indienne de la concurrence (CCI) a rendu une nouvelle ordonnance contre un constructeur automobile pour ses pratiques commerciales impliquant des concessionnaires, Maruti Suzuki India Ltd ayant été frappée d’une amende de 200 crore de roupies. La décision de la CCI est intervenue après qu’une enquête du directeur général a conclu que le plus grand constructeur automobile indien avait restreint ses concessionnaires avec une politique de contrôle des remises.

La politique, ainsi que les accords de concession, a été considérée par la CCI comme facilitant un mécanisme de maintien des prix de revente entre Maruti opérant sur le marché en amont et ses concessionnaires opérant sur le marché en aval. La conduite a été jugée contraire à l’article 3(4)(e) de la Loi de 2002 sur la concurrence; la CCI a imposé la pénalité de 200 crores de roupies après avoir pris en compte la reprise du secteur automobile après la pandémie, tout en émettant des ordonnances de cesser et de s’abstenir.

Auparavant, la CCI avait constaté que Hyundai Motor India Ltd appliquait un mécanisme de maintien des prix de revente sur les concessionnaires, qui introduisait effectivement un prix plancher pour la vente de voitures par les concessionnaires Hyundai. La CCI avait infligé une pénalité de Rs 87 crore s’élevant à 0,3% du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices contre Hyundai à l’époque. Dans ce cas, il a également été constaté que Hyundai avait imposé des restrictions aux concessionnaires quant à l’utilisation de lubrifiants comarqués par Hyundai en concluant des accords sur le marché de l’après-vente.

Il est intéressant de noter que les « informations » anonymes contre Maruti pour ses pratiques ont été reçues quelques mois après que la CCI a rendu son ordonnance contre Hyundai, ce qui indique une sensibilisation accrue au droit de la concurrence parmi les acteurs du marché qui attendent les décisions de la CCI qui sont réelles ou applicables. au marché. Des enquêtes sont également en cours sur le marché des deux-roues et le segment des véhicules utilitaires contre Honda Motorcycles et Tata Motors, respectivement, pour des restrictions verticales similaires imposées aux concessionnaires.

Néanmoins, la décision Maruti est importante, étant donné que la décision Hyundai a été annulée par l’autorité d’appel – le Tribunal national d’appel du droit des sociétés – pour des raisons de procédure, et la décision Hyundai est maintenant en instance d’appel devant la Cour suprême. Alors que la décision Hyundai reste incertaine, la décision Maruti renforce la position de la CCI selon laquelle le maintien des prix de revente sera considéré comme une restriction verticale « de base ».

Les accords de prix de revente imposés ont été traités différemment d’une juridiction à l’autre. Certains notent les avantages sur le marché, car ceux-ci incitent un concessionnaire à s’engager activement dans une concurrence hors prix dans le but d’améliorer ses offres et de ne pas « profiter » des investissements en capital d’un autre concessionnaire à proximité. D’un autre côté, les arguments contre de tels accords qui sont approuvés par la CCI sont qu’ils refroidissent la concurrence par les prix intramarque et cela affecterait largement toute concurrence intermarques plus importante existante.

La CCI s’est largement appuyée sur des preuves directes comprenant des e-mails incriminants et des preuves de sanctions infligées aux revendeurs non conformes pour l’application de la politique de contrôle des remises, pour confirmer la pratique du maintien des prix de revente et la contravention de Maruti. La défense de Maruti selon laquelle elle a simplement agi en tant que partie neutre qui a nommé des agences d’achat mystère pour surveiller les remises offertes par ses revendeurs au profit des revendeurs a été rejetée. Le CCI n’était pas d’accord avec les affirmations de Maruti, basées sur la correspondance électronique découverte au cours de l’enquête, pour conclure que Maruti était l’ultime exécuteur de la politique. La CCI n’a pas considéré le comportement comme une entente en étoile, bien qu’il y ait eu transmission d’informations entre concessionnaires concurrents par l’intermédiaire de Maruti.

Les restrictions verticales ne constituent pas une infraction en soi en vertu de la Loi sur la concurrence. Cependant, dans le cas de Maruti, ses parts de marché élevées de 56 % n’ont servi qu’à cimenter les effets de verrouillage résultant de l’imposition d’un prix de revente imposé. A Maruti et Hyundai, la CCI a pénalisé les deux premiers acteurs qui détiennent une part de marché de près de 75 % sur le segment des voitures particulières. La CCI a conclu qu’une large réduction de la concurrence intramarque entraînerait une hausse des prix, privant les consommateurs d’avantages qu’ils auraient autrement récoltés si les restrictions mises en place et appliquées par Maruti n’avaient pas été là.

La CCI n’a pas trouvé d’effets proconcurrentiels notables pour compenser l’effet défavorable sensible sur la concurrence causé par les politiques de contrôle des remises. De telles politiques visent généralement à favoriser la discipline du marché pour exploiter un réseau de concessionnaires plus large, sans auto-préférence, car les concessionnaires gérés par l’entreprise y adhèrent également. Par conséquent, la décision montre le prix de classement de la CCI par rapport aux mesures de concurrence hors prix. Dernièrement, la CCI a également accordé la priorité aux intérêts des petits acteurs du marché en aval qui traitent des conditions non négociables imposées par les acteurs du marché en amont.

Malgré l’accent mis sur le secteur automobile – qu’il s’agisse des cartels de pièces automobiles, de l’affaire du marché des pièces de rechange qui a pénalisé 14 constructeurs automobiles Rs 2 545 crore et des instances répétées de maintien des prix de revente – le principe Maruti ne sera pas limité au secteur automobile. Il s’appliquera à l’industrie sur une base sectorielle. Le message de la CCI est fort et clair : un fabricant ne peut pas s’adonner au maintien des prix de revente en stipulant les prix auxquels les biens/services seront fournis par les distributeurs/revendeurs. Recommander des prix de revente est acceptable, mais appliquer ces prix, que ce soit par incitation ou par dissuasion (y compris en utilisant des tiers comme des clients mystères) constituera une infraction claire à la Loi sur la concurrence. Il est intéressant de noter que la CCI n’a pas précisé le pourcentage de chiffre d’affaires de la pénalité infligée, qui est effectivement de 0,2% et parmi les plus bas de tous les temps imposés par la CCI.

