Conformité à la TPS : les factures électroniques sont rendues rapides et sans tracas

Tejas Goenka, directeur général, Tally Solutions

Avec l’unification du régime fiscal de la TPS, plusieurs efforts ont été déployés pour faciliter la conformité des entreprises, a déclaré Tejas Goenka, directeur général de Tally Solutions. « Malgré cela, il y a eu une augmentation du « coût de la conformité » en raison des nombreuses choses requises pour être conforme, y compris la nécessité d’interagir avec plusieurs systèmes. »

Avec des capacités connectées transparentes dans la dernière version de TallyPrime, le principal logiciel de comptabilité a l’intention de simplifier la conformité et de réduire le coût de la conformité pour les petites et moyennes entreprises à travers le pays « afin qu’elles puissent se remettre au travail en toute confiance », explique Goenka. «Nos équipes ont beaucoup travaillé pour apporter cette capacité entièrement connectée, entièrement sécurisée et privée.»

Récemment, Tally Solutions a présenté la dernière version de TallyPrime, une solution pratique à guichet unique pour la génération de factures électroniques avec des services connectés. La solution permettra aux entreprises de générer facilement et instantanément des factures électroniques pour le mouvement des marchandises. Il éliminera le besoin de gérer plusieurs systèmes et données sur plusieurs systèmes et garantira que l’ensemble du flux de travail (génération, annulation, achèvement, retard) peut être géré directement à partir du logiciel, permettant ainsi à l’entreprise de devenir plus conforme et de réduire le coût de conformité en même temps.

La dernière version fournit un ensemble complet de rapports en suivant toutes les activités connexes dans divers scénarios pouvant survenir au cours du cycle de vie d’une facture électronique. Le logiciel a également augmenté la puissance des rapports de TallyPrime, permettant aux clients de créer et d’enregistrer des vues personnalisées pour répondre aux exigences uniques de leur entreprise. La fonction « Enregistrer ma vue » permettra aux utilisateurs d’enregistrer une seule fois les configurations/paramètres modifiés dans un rapport et de pouvoir y accéder instantanément à chaque fois. De plus, pour améliorer l’accessibilité à tout moment et en tout lieu des « rapports de pointage dans le navigateur », son expérience a été encore améliorée en apportant un contenu cohérent et une expérience visuelle sur tous les appareils.

