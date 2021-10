Confort, couleur et son entrelacés

Lorsque les gens utilisent leur casque, ils ne veulent pas nécessairement sentir le casque. Que vous utilisiez un casque ou des écouteurs intra-auriculaires, vous voulez pouvoir profiter de votre musique sans vous rendre compte que vous les portez. Parce que si vous le remarquez, vous remarquerez probablement à quel point ils sont inconfortables. Nous avons tous déjà eu des écouteurs qui ne nous conviennent pas correctement. Essayer de les porter, surtout pendant une période prolongée, peut sembler une tâche.

Mais une fois que vous avez trouvé des écouteurs qui vous conviennent, voulez-vous qu’ils soient extrêmement visibles ? Eh bien, si vous utilisez des écouteurs intra-auriculaires, ils le seront presque toujours. Mais les écouteurs sont différents. Si vous recherchez une véritable paire d’écouteurs sans fil, les écouteurs Urbanista Lisbon sont peut-être ceux que vous recherchez. Je les ai testés, car ce sont encore les écouteurs les plus compacts de la société scandinave. Dans quelle mesure résistent-ils à une utilisation quotidienne? Continuez à lire pour le découvrir.

Conception des écouteurs Urbanista Lisbon

Les écouteurs Urbanista Lisbon ne conviennent pas tout à fait aux petites oreilles. Source de l’image : Chris Hachey pour .

Le boîtier du Lisbon est plus petit que presque tous les écouteurs que j’ai rencontrés. Il est de forme ovale et se glisse facilement dans votre poche ou votre sac. Je l’ai même glissé dans la poche de ma chemise et je l’ai emporté là-bas pendant une journée. Il est plus petit qu’un étui Apple AirPods. Les écouteurs eux-mêmes ont une broche magnétique qui se glisse dans les fentes désignées de l’étui. Vous entendrez un clic pour savoir qu’ils sont correctement installés.

En ce qui concerne la conception, il existe des ailes en silicone GoFit qui les aident à s’adapter plus solidement à vos oreilles. Ils vous fournissent également quelque chose à saisir lorsque vous les retirez de votre oreille. Si vous êtes quelqu’un avec des trous d’oreille plus petits, ceux-ci peuvent ne pas bien tenir dans votre oreille, comme indiqué ci-dessus. Mais si ceux-ci conviennent à vos oreilles, ils peuvent être insérés puis tournés légèrement pour se verrouiller plus ou moins dans votre oreille. Ce ne sont pas des écouteurs étranges comme le Shure Aonic 215.

Une fois qu’ils sont dans vos oreilles, vous pouvez à peine les remarquer. En regardant directement quelqu’un qui les a dedans, il est difficile de les remarquer dans les oreilles. Ils ne dépassent pas beaucoup, voire pas du tout. Ils ressemblent plus à une aide auditive qu’à un écouteur. Et ils ne se sentent pas envahissants pour votre trou d’oreille comme le font d’autres écouteurs. Pour plus de confort, ils cochent la case. Je les ai même portés lors d’une course et ils n’ont même pas bougé dans mes oreilles.

Caractéristiques des écouteurs Urbanista Lisbon

Les écouteurs à l’extérieur de l’étui. Source de l’image : Chris Hachey pour .

La configuration des écouteurs est extrêmement simple. Vous pouvez simplement ouvrir le boîtier pendant que les écouteurs sont à l’intérieur. Ensuite, ouvrez les paramètres Bluetooth de l’appareil auquel vous souhaitez le coupler. Vous verrez apparaître « Urbanista Lisbon ». Cliquer dessus et attendre quelques secondes jusqu’à ce que vous entendiez une voix dire « Connecté » confirme la connexion. Je l’ai utilisé avec mon iPhone ainsi qu’avec mon ordinateur portable HP et j’ai pu aller et venir facilement. Il peut stocker jusqu’à six appareils jumelés.

Le câble de charge fourni est un câble de charge USB Type-C. Vous pouvez utiliser un bloc de charge pour augmenter la durée de vie de la batterie de vos écouteurs. Les écouteurs Urbanista Lisbon ont une autonomie de neuf heures, mais avec l’étui de charge, vous aurez jusqu’à 27 heures. J’ai à peine eu à les charger pendant quelques jours d’utilisation fréquente. De plus, chaque fois que vous les placez dans l’étui de chargement, ils se chargent. Il s’agit donc vraiment de charger le boîtier dont vous avez besoin. En outre, ils vous indiquent quand ils doivent être rechargés avec une indication de «batterie faible» 30 minutes avant leur mort.

Ils ont également des commandes tactiles. Ils prennent un peu de temps à s’en souvenir, mais il suffit d’une ou deux touches pour répondre aux appels, augmenter et baisser le volume, et plus encore. Vous pouvez également vous connecter à des assistants vocaux tels que Google Assistant et Siri.

Des couleurs éclatantes

Les écouteurs Urbanista Lisbon s’adaptent confortablement. Source de l’image : Chris Hachey pour .

Ce qui distingue les écouteurs Urbanista Lisbon des autres, ce sont leurs couleurs amusantes. J’ai la crème vanille ici et le joli ton beige est superbe. Les autres options sont le vert menthe, le noir minuit, la pêche corail et le rose blush. Chacun se démarque parmi la foule. Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais les couleurs amusantes ajoutent au plaisir des écouteurs.

Comment sonnent-ils ?

À 49,90 $, vous n’attendez peut-être pas grand-chose en termes de qualité sonore. Mais ceux-ci sonnent plutôt bien. Vous apprécierez la basse, comme vous pouvez la sentir mais elle ne vous épatera pas. Les médiums et les aigus s’enregistrent bien, vous pouvez donc les capter dans chaque chanson que vous écoutez. Bien que ceux-ci n’étonneront aucun audiophile, ils sont solides pour un usage quotidien.

Ils n’offrent pas de suppression active du bruit. Mais avec la façon dont ils sont conçus, les écouteurs Urbanista Lisbon aident à éliminer le son atteignant votre oreille. Ainsi, vous pouvez couvrir le bruit supplémentaire que les autres écouteurs peuvent faire.

Conclusion

Les écouteurs Urbanista Lisbon sont compacts et faciles à emporter avec vous. Si vos oreilles sont de la bonne taille, elles vous iront bien. Ils sont à peine perceptibles dans vos oreilles par les spectateurs. Le son est respectable et les commandes tactiles sont utilisables. La batterie dure longtemps et ils se connectent rapidement. Si vous voulez une technologie antibruit, ce n’est pas pour vous. Mais pour le prix, c’est un bon achat.

La compétition

Écouteurs intra-auriculaires sans fil Skullcandy Indy Evo True – Noir véritable Prix: 47,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Pour ce prix, les écouteurs intra-auriculaires sans fil Skullcandy Indy Evo True sont une bonne comparaison. Ceux-ci vous offrent différents choix de couleurs et peuvent basculer entre différents modes d’égalisation. Ils sont plus visibles que les écouteurs Urbanista Lisbon. Mais ils sont résistants à la transpiration et peuvent être utilisés pour faire de l’exercice si vous avez besoin d’écouteurs de sport.

Dois-je acheter les écouteurs Urbanista Lisbon ?

Oui. Ils sont peu coûteux, confortables et offrent une expérience d’écoute de longue durée.