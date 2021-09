confrontation du maire centrée sur les crypto-monnaies ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Les crypto-monnaies font une entrée remarquée dans l’élection à la mairie de New York. Après Eric Adams, également le candidat républicain Curtis Sliwa a annoncé qu’il voulait rendre la crypto Big Apple conviviale.

Un autre maire pro-crypto-monnaie pour New York City

Dans un tweet, Curtis Sliwa a présenté son plan pour font de New York la ville la plus crypto-friendly des États-Unis.

Comme le montre la publication, son plan comprend la possibilité de payer des taxes, des frais et des amendes en crypto-monnaie. Sliwa souhaite également ouvrir davantage de guichets automatiques pour Bitcoin et crypto, afin que les commerçants soient incités à accepter les crypto-monnaies. Tout cela, explique-t-il, pour moderniser l’économie et la rendre accessible à tous.

Avant lui, cependant, c’était Eric Adams qui avait parlé des crypto-monnaies. Le candidat qui a remporté les primaires du Parti démocrate avait déjà déclaré vouloir faire de New York une plaque tournante du Bitcoin.

Élections new-yorkaises : une bataille à double sens

A New York, il y a une bataille à double sens pour le siège actuellement détenu par Bill De Blasio. D’un côté se trouve le républicain Curtis Sliwa, de l’autre le démocrate Eric Adams. Tous deux ont remporté leurs primaires respectives.

Le jour du scrutin est fixé au 2 novembre 2021. Le lauréat prendra ses fonctions à partir de janvier 2022.

Il ressemble de toute façon New York sera destiné à concurrencer Miami.

Hubs crypto aux États-Unis

Aux États-Unis, les hubs ne manquent pas pour les amateurs de crypto-monnaie.

Miami

À ce jour, le sceptre de la ville la plus crypto des États-Unis va à Miami, la capitale de la Floride.

Maire François Suarez est un fervent partisan de Bitcoin. Il y a quelque temps, il a annoncé qu’il introduirait la possibilité de payer les salaires et les impôts en crypto-monnaie. Son objectif est de garder une longueur d’avance, car il est convaincu que la révolution apportée par la crypto est destinée à atteindre les masses.

Ce n’est pas un hasard si Miami a accueilli la conférence Bitcoin, l’un des événements cryptographiques les plus importants et les plus importants de l’industrie.

Wyoming

L’autre bastion de l’industrie de la crypto-monnaie est Wyoming. La maison du sénateur le plus crypto du Congrès, Cynthia Lummis, le Wyoming, en raison de sa réglementation particulièrement favorable aux crypto-monnaies, est devenu le foyer de l’échange de crypto Kraken, mais aussi de Cardano.

Cynthia Lummis travaille à étendre les lois du Wyoming au reste des États-Unis. Selon elle, l’expérience dans son état génère à la fois des revenus et des emplois. Et c’est pourquoi il faut l’étendre.

Texas mérite une mention spéciale. Cette terre est récemment devenue le point de référence pour les mineurs.

Le vol en provenance de Chine à la suite des récentes interdictions a changé la géopolitique de l’extraction de bitcoins. Dans ce scénario, deux réalités émergent : le Kazakhstan et le Texas. Alors que le Kazakhstan est très compétitif en termes de coûts énergétiques, le Texas dispose d’une quantité d’énergie enviable. Et par dessus tout, énergie propre. À une époque où l’extraction de bitcoins soulève également des problèmes éthiques et environnementaux, le Texas se taille sa propre place pour être respectueux de l’environnement.

L’exploitation minière nécessite beaucoup d’électricité, et le Texas en a beaucoup à partir de sources éoliennes, solaires et hydroélectriques.

New York est sur le point de rejoindre la liste des zones pro-Bitcoin à partir de 2022, lorsque la prochaine administration prendra ses fonctions. Il ne reste plus qu’à attendre le revirement que prendra le vainqueur du concours électoral.