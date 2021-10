Confrontation entre les nécessiteux dans le Nuevo Mirandilla

22/10/2021 à 21h00 CEST

Cadix et Alavés s’affronteront ce samedi dans le fief de Cadix, le stade Nuevo Mirandilla, dans un duel qui, sans être angoissant en raison des sommets de la saison dans laquelle il se joue, est celui de deux rivaux hantés par les mauvais résultats Ils veulent fuir les lieux de descente « chauds ».

Une victoire serait pour Cadix, qui atteint le 16e match et après une défaite contre l’Espanyol, le baume parfait dans un moment délicat qui pourrait être aggravé si les hommes d’Álvaro Cervera sont vaincus par un Alavés qui, de la même manière, arrivera blessé et assoiffé de points.

En réalité, Cadix partage avec Alavés et Grenade la statistique indésirable d’avoir gagné un seul match jusqu’à présent, avec la circonstance aggravante qu’Alava et Grenade ont joué un match de moins ; et seuls Getafe et Levante bas de gamme aggravent ces données en n’ayant pas encore gagné.

L’équipe andalouse veut remporter son deuxième match de championnat et, si elle le fait, ce serait le premier que les hommes de Cervera gagneraient cette saison au stade Nuevo Mirandilla, où sur quinze points possibles, ils n’en ont pris que trois, lors des matchs nuls contre Levante. , Barcelone et Valence ; tandis que les deux autres matchs se sont soldés par une défaite, contre Osasuna et la Real Sociedad.

Cadix n’a remporté qu’une seule victoire cette saison, contre le Celta (1-2) à l’extérieur et ils se rapprochent de plus en plus des places de relégation, dont ils sont séparés par deux points.

Les Albiazules n’ont pas encore marqué à l’extérieur de leur stade et n’ont remporté qu’une victoire à domicile, bien sûr, contre l’Atlético de Madrid par 0-1.

L’équipe basque visite Cadix en pleine croissance comme elle l’a déjà démontré la dernière journée contre le Real Betis, contre laquelle elle a perdu dans les dernières minutes, après avoir offert la meilleure image jusqu’à présent cette année.

Bien que mardi il y ait un autre duel direct contre Elche, Javi calleja vous n’économiserez rien et miserez sur un « onze & rdquor; très similaire à celui que l’équipe Bétique a mesuré dans un bon match mais avec un mauvais résultat.

L’absence de but est le plus grand must dans le ‘Glorious’. Avec seulement deux buts marqués, c’est la pire équipe des cinq grands championnats européens devant le but rival, même si lors des derniers duels, elle a réussi à générer plus d’occasions.

Miguel De la Fuente et Joselu Mato pourraient reprendre possession d’une équipe qui a tous ses membres disponibles pour affronter Cadix, ce qui donnera vraisemblablement le ballon aux babazorros.

De plus, Luis Rioja et Facundo Pellistri seront à nouveau chargés de fournir des ballons aux références offensives d’Alavés, tandis que Tomás Pina et Toni Moya pourraient répéter au milieu de terrain avec la permission de Mamadou Loum. À l’arrière, Matt Miazga et Víctor Laguardia et Rubén Duarte et Ximo Navarro sur chaque flanc.

Pour sa part, Cervera, entraîneur de Cadix, ne pourra pas compter sur les blessés José Mari Martín-Bejarano et Jon Ander Garrido dans ce match.

Les files d’attente probables

Cadix : Ledesma ; Carcelén, Fali, Haroyan, Espino; Jonsson, Alarcón, Salvi, Arzamendia; Neveu et Negredo.

Deportivo Alavés : Pacheco ; Ximo, Laguardia, Miazga, Duarte ; Rioja, Loum ou Pina, Moya, Pellistri ; Miguel De La Fuente et Joselu.

Arbitre: Javier Alberola Rojas (Comité Castille-La Manche).

Stade: Nouvelle Mirandilla.

Calendrier: 16h15.