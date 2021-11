Confrontation FPS 2021 : Battlefield 2042 contre Call of Duty : Vanguard contre Halo Infinite

L’automne 2021 est officiellement la saison des FPS, car nous avons eu des entrées majeures des trois grands tireurs de l’industrie qui tombent toutes dans le même court laps de temps. Call of Duty: Vanguard a d’abord été abandonné, suivi du lancement surprise du multijoueur Halo: Infinite et de la sortie de Battlefield 2042. Cependant, les trois séries représentant de gros à la fin de l’année, nous avons dû demander au question vieille de plusieurs décennies…

Ce qui est mieux? Call of Duty, Battlefield ou Halo ? Pour déterminer qui est le roi, Dorrani, Connor et Sherif se sont assis pour discuter de toutes les versions récentes. Vous pouvez consulter cette discussion dans la vidéo intégrée ci-dessus, et nous aimerions lire vos propres réflexions dans les commentaires ci-dessous !

Dans cette discussion, des sujets tels que le jeu auquel chaque personne joue le plus, l’état de lancement, l’équilibre et les problèmes propres à chaque jeu sont pesés et discutés afin de décider quelle franchise a eu la sortie la plus forte cette année. Cela vaut évidemment la peine de le dire si vous aimez un certain jeu, alors c’est génial ! C’est juste une conversation amusante entre l’équipe, et tous les jeux ont leurs propres forces et faiblesses.

C’est assez long, car nous nous assurons de couvrir un grand nombre de sujets et d’essayer de donner à chaque jeu un temps équilibré qui lui est consacré, alors mettez-le en arrière-plan si nos réflexions sur les trois plus grandes versions de FPS sur le l’année vous semble intéressante !

Si vous voulez un rattrapage rapide sur les trois jeux, la campagne et la force Halo Infinite Co-op ont été repoussées jusqu’en mai 2022, les joueurs de Call of Duty Vanguard ont quelques problèmes avec la collision des joueurs et la fusée antichar de Battlefield 2042 le lanceur est vraiment mauvais !