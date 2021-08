Confus, frustré et contre vos objectifs

in

Cette fois, le problème est la confusion et la frustration. Et les protagonistes sont Canelo, Munguía, Berchelt, Santa Cruz, Pacquiao, Nonito et Casimero. Bien que cela puisse ne pas en avoir l’air, les sept courses vont à l’encontre de votre véritable intérêt.

Et bien sûr, une définition aussi puissante, donc sans anesthésie, sonne comme une pure utopie informative. Cependant, la confusion des médias mexicains et la frustration des médias philippins se trouvent dans la simple couverture du livre.

Pour chaque cas, nous leur expliquons point par point la raison de chaque chose, à commencer par le manque du nord d’Alacrán ou la réalité à laquelle le “agent libre” Canelo Alvarez a dû faire face aux bureaux de Plant ou Bivol et dans la campagne philippine , le combat que doit mener Manny Pacquiao, qui l’oblige à modifier toute sa boxe et sa planification stratégique, le conduisant à mettre même son avenir politique en péril.

Le drame est grand, divertissant et aucun n’échappe ou ne complète la phrase mexicaine du titre, ‘es la neta mi race ”.

