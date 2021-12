Confusion de Covid alors que le texte Test and Trace dit à tort à l’infecté de s’auto-isoler pendant 10 jours | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’enquête menée par The Telegraph a révélé que ceux qui ont été testés positifs pour Covid-19, ainsi que leurs proches, sont toujours invités à s’auto-isoler pendant 10 jours par le NHS dans le message. Actuellement, le gouvernement a déclaré que la période d’auto-isolement peut être réduite à une semaine ou moins pour la plupart des gens, à condition qu’ils s’auto-testent.

Un e-mail vu par The Telegraph par des responsables du NHS Test and Trace envoyé le jour de Noël, a révélé la mauvaise information.

L’e-mail indiquait : « Vous avez récemment été testé positif pour Covid-19 et devez maintenant rester à la maison et vous isoler pendant au moins 10 jours. »

Un message texte similaire, envoyé depuis le numéro de résultat officiel du NHS, a déclaré: « Assurez-vous que vous et les personnes avec qui vous vivez continuez à vous isoler pendant 10 jours. »

Le texte omet également de mentionner le changement de règle le 14 décembre, ce qui signifie que les contacts de cas de Covid qui sont entièrement vaccinés ou de moins de 18 ans peuvent éviter l’isolement en testant quotidiennement pendant une semaine à la place, selon le rapport.

Mardi, il y a eu un record de 129 471 nouveaux cas de Covid au Royaume-Uni.

La confusion sur les règles d’auto-isolement peut compromettre les tentatives de maintenir l’économie et les principaux services publics en activité dans un contexte d’augmentation record des cas de Covid.

Une source de haut niveau a déclaré au Telegraph que le NHS England « n’était pas impliqué » dans l’envoi des textes, ajoutant que les messages étaient traités par Test and Trace, qui fait partie de la UK Health Security Agency.

Un porte-parole de l’UKHSA a déclaré à la publication : « La législation sur la période d’auto-isolement reste de 10 jours, mais comme cela a été largement rendu public par l’UKHSA, nos directives ont été mises à jour pour inclure une exemption qui peut être appliquée pour réduire l’auto-isolement à sept jours dans la plupart des cas, si votre résultat est négatif à deux tests de flux latéral consécutifs et effectués à au moins 24 heures d’intervalle, le premier test étant effectué au plus tôt le sixième jour.

« Les conseils de séjour à domicile pour les personnes testées positives et leurs contacts familiaux sont clairs et largement communiqués pour garantir que les gens savent comment se protéger et protéger les autres. »

Mardi, des scientifiques britanniques ont fait valoir que le temps nécessaire pour s’auto-isoler pourrait être encore réduit.

Sir John Bell, professeur regius de médecine à l’Université d’Oxford, a déclaré qu’il soutiendrait un passage à cinq jours s’il y avait la science pour soutenir le mouvement.

Il a déclaré à BBC Radio 4: «C’est une façon de traiter le problème de la quarantaine.

« Mon point de vue est que les tests de flux naturel sont un assez bon moyen de marquer l’infectiosité et vous pourriez avoir des tests de flux latéral séquentiels.

« C’est, à mon avis, une bien meilleure façon de mesurer et de quantifier si nous permettons aux personnes de retourner dans la communauté qui sont contagieuses. »

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré que le gouvernement devrait envisager d’abandonner l’auto-isolement pour ceux qui attrapent un coronavirus dans les mois, pour permettre au pays de commencer à vivre avec le virus.

Il a déclaré à BBC Breakfast : « Nous allons devoir laisser les personnes séropositives mener leur vie normale comme elles le feraient avec n’importe quel autre rhume.

«Je pense que toute la question de combien de temps pourrons-nous permettre aux gens de s’auto-isoler s’ils sont positifs devra être discuté assez rapidement, car je pense que c’est une maladie qui ne va pas disparaître.

« Donc personnellement, je pense qu’il serait peu probable que nous fassions quelque chose comme ça alors que nous sommes encore aux prises avec omicron, mais une fois que nous aurons passé Pâques, peut-être, nous devrions peut-être commencer à envisager de réduire, en fonction sur, bien sûr, quelle est la maladie à ce moment-là.