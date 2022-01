Confusion de la durée de conservation de Bharat Biotech Covaxin : ce que cela signifie et tout le problème expliqué

Les jeunes ne reçoivent que le jab Covaxin, fabriqué par Bharat Biotech, et certaines inquiétudes ont été exprimées quant aux doses administrées aux jeunes lundi étant « expirées ».

Durée de conservation du vaccin COVID-19 : La vaccination des adolescents entre 15 et 18 ans a commencé lundi en Inde et le premier jour lui-même a vu plus de 40 adolescents se faire vacciner. Les jeunes ne reçoivent que le jab Covaxin, fabriqué par Bharat Biotech, et certaines inquiétudes ont été exprimées quant aux doses administrées aux jeunes lundi étant « expirées ». Suite à cela, le ministère de la Santé de l’Union a publié une clarification, selon un rapport publié dans IE. Le Centre a qualifié ces allégations selon lesquelles le vaccin était expiré de fausses et trompeuses, ajoutant qu’elles étaient basées sur des informations incomplètes.

Le ministère a déclaré qu’en novembre de l’année dernière, la durée de conservation de Covaxin avait été prolongée après un examen minutieux régulier et approprié, ce qui signifiait que le vaccin était aussi bon que n’importe quel autre. Les inquiétudes avaient été soulevées après que de nombreuses personnes aient souligné que les lots de vaccins qui étaient administrés lundi étaient censés avoir expiré en novembre. Cependant, le Centre a alors émis une précision selon laquelle la validité de ces vaccins avait été prolongée de neuf mois à un an en novembre 2021. Cela signifie que les lots administrés étaient bien dans leur validité.

Le rapport cite le ministère de la Santé disant que la durée de conservation des vaccins est prolongée par le CDSCO ou la Central Drugs Standard Control Organisation. La prolongation est accordée après avoir effectué un examen et une analyse complets des données de l’étude de stabilité fournies par le fabricant du vaccin. Center a également déclaré qu’une extension de validité similaire avait également été accordée auparavant à Covishield de l’Institut indien du sérum.

Désormais, avec l’extension de la validité, les hôpitaux pourraient utiliser le stock qui aurait autrement été marqué comme expiré et cela conduirait à la prévention du gaspillage de vaccins. À l’heure actuelle, pour vacciner près de 10 crores de personnes âgées de 15 à 18 ans, environ 20 crores de doses de vaccin seraient nécessaires.

Étant donné que les vaccins sont constitués de plusieurs composants, comme des protéines, des glucides, des lipides, etc., ils ont une date de péremption ainsi qu’une durée de conservation que le fabricant détermine et que les autorités réglementaires approuvent. Au fil du temps, les réactions chimiques peuvent réagir et détériorer les composants d’un vaccin, le rendant inefficace. Par conséquent, une série de tests a été conçue pour obtenir des informations sur la stabilité du vaccin, qui a été définie par l’OMS comme la capacité d’un vaccin à conserver ses propriétés physiques, microbiologiques, chimiques et biologiques dans certaines limites spécifiques.

