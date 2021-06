“Confusion” lorsque le régulateur sonne au milieu de la vague d’exclusion de la Corée du Sud

Comparer

Les investisseurs en crypto-monnaie ont été “confus” après qu’une série de retraits d’altcoins sur les principales bourses sud-coréennes se soient intensifiés au point où le régulateur est intervenu avec encore plus de règles pour les plateformes de trading sous le feu.

Déjà ébranlé par la course pour adopter une longue liste de mesures de conformité à temps pour l’échéance du 24 septembre, les échanges devront désormais répondre à la Commission des services financiers (FSC) en répertoriant et en supprimant certaines devises sur leurs plateformes.

Selon Channel A et Yonhap News TV, les bourses ont été informées qu’elles ne pouvaient plus répertorier les jetons qu’elles ont émis ou les pièces exploitées par les projets auxquels elles sont associées. Mais les événements de ces derniers jours semblent montrer que les bourses se renseignent à l’avance sur les politiques du FSC, et elles semblent retirer avec enthousiasme les jetons avant les annonces officielles, peut-être dans le but de gagner la faveur du régulateur. .

Comme l’a rapporté Cryptonews.com, cette semaine, les goûts de GDAC Oui Huobi Corée Ils ont préempté le FSC avec l’annonce de la radiation de tous les jetons d’échange émis.

D’autres aiment Upbit Ils sont allés encore plus loin, éliminant « fortement » cinq pièces la semaine dernière et en ajoutant 25 de plus pour la hache.

Un commerçant de crypto-monnaie surnommé Lee (prénom non divulgué), a déclaré à Cryptonews.com,

“Les politiciens ont appelé l’industrie de la cryptographie le” Far West “. Eh bien, la confusion qu’ils causent maintenant est bien plus chaotique que cela. Je suppose que le gouvernement ne se soucie pas de nous. Peut-être qu’ils le regretteront la prochaine fois que nous aurons la chance de voter. »

Les élections générales en Corée du Sud sont prévues pour le printemps 2022.

Mais un autre investisseur en crypto-monnaie, surnommé Kim (le nom est également caché), était plus stoïque, déclarant à Cryptonews.com :

« Tout cela était inévitable à partir du moment où le règlement a été annoncé. Les régulateurs vont se battre pendant un certain temps et les échanges aussi. Et il y aura d’autres bouleversements avant le 24 septembre, et peut-être au-delà. Mais finalement, la poussière retombera et une nouvelle réalité plus stable émergera. D’ici là, nous ne pouvons que choisir de HODL ou continuer à fonctionner et accepter l’incertitude. »

Les contrevenants au dernier décret du FSC s’exposeront à des amendes pouvant aller jusqu’à 88 500 $ US et à des ordonnances de suspension des échanges, et le régulateur promet de mettre fin aux « conflits d’intérêts ».

La chaîne A a déclaré qu’un groupe d’investisseurs “préparait actuellement une action en justice” contre un échange cryptographique qui avait radié une pièce de monnaie.

Et le même média a cité des investisseurs disant que certains ont vu le chaos comme une opportunité d’acheter des jetons à des prix réduits, et certains ont subi des baisses de prix allant jusqu’à 80% sur les plateformes nationales.

Il a ajouté que certains prévisionnistes avaient prédit que le “chaos du marché de la cryptographie” serait “aggravé” par la pression réglementaire du gouvernement, les réponses des bourses et le sentiment des investisseurs “jusqu’en septembre”.

