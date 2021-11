Confusion pour Lewis Hamilton sur la pénalité de grille du GP de Sao Paulo

Lewis Hamilton a pris la P1 lors des qualifications au Brésil, mais il semblait penser que sa pénalité sur la grille sera appliquée lors du sprint de samedi plutôt que lors du grand prix de dimanche.

Une bizarrerie d’un week-end de qualification de sprint signifie que toutes les pénalités de grille préexistantes sont appliquées après le sprint et avant le grand prix, car le sprint ne se qualifie pas techniquement comme une « course » en raison de la définition de la grille provisoire.

Hamilton perdra cinq places sur la grille après que Mercedes ait changé son moteur à combustion interne à Interlagos, mais cela se produira dimanche après que la grille sera complètement réglée après les qualifications du sprint, ce qui signifie qu’il ne commencera la course pas plus haut que sixième.

Cette décision sera inévitablement communiquée au pilote Mercedes pour dissiper toute confusion autour de la question – pour les pilotes comme pour les fans – mais il était enthousiasmé par sa séance dans l’ensemble.

« J’ai adoré aujourd’hui, c’est sûr », a déclaré Hamilton aux journalistes après s’être qualifié le plus rapidement pour le sprint. « Nous avons travaillé si dur pour essayer de bien faire cette voiture, et cela a été difficile.

« Donc, pour enfin avoir l’impression que la voiture l’a fait aujourd’hui, ça fait du bien – c’est juste un témoignage de tout l’excellent travail que tout le monde fait dans le garage, et aussi à la maison, juste tout le travail qui rentre à la maison pour essayer de tirer tout ce que nous pouvons sortir de la voiture.

« Bien sûr, les deux dernières poles que j’ai eues, j’ai eu une pénalité. C’est un peu malheureux d’avoir une pénalité demain, mais c’est comme ça, et je vais essayer de me battre à partir de là.

Positions sur la grille de qualification pour le sprint pour Lewis Hamilton cette saison : Pierre d’argent – ​​P1

Monza – P2

Sao Paulo – P1#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/nOtQJpKOmc – PlanetF1 (@Planet_F1) 12 novembre 2021

En ce qui concerne la pénalité elle-même, Mercedes avait été timide quant à savoir si Hamilton prendrait ou non un nouvel ICE avant le week-end, mais le champion du monde a clarifié lorsqu’il a été informé de sa dernière pénalité.

« Je pense que c’était hier, dit-il. « Je pense que jusqu’à la dernière minute, ils ont essayé de dire : « nous devons prendre une décision quant à savoir si nous devrions être en mesure d’aller jusqu’au bout [of the season], c’est donc une décision que l’équipe a prise ; Je fais confiance à leur jugement.

Hamilton a battu Max Verstappen à la P1 avec une marge significative en qualifications, le Britannique étant presque une demi-seconde plus rapide que le reste du peloton à Interlagos vendredi.

Il a réfléchi aux efforts précédents pour réviser Red Bull en termes de rythme brut et était heureux de voir Mercedes réussir les qualifications, mais n’est pas encore sûr que cela se reproduise dimanche.

« Je ne sais pas si cela se traduit dans la course, mais je suis passé de P3 et je suis resté assis là pendant toute l’heure [in practice] essayer de faire le bon changement de configuration, et l’anxiété que vous ressentez est folle », a admis Hamilton.

« La plupart du temps, nous nous trompons, je me trompe, et aujourd’hui, j’ai bien compris et la voiture était vraiment agréable à conduire, donc c’était tout ce que je voulais.

« Cela m’a permis de continuer à pousser, et vous avez vu du violet, du violet, du violet [sectors], donc je gagnais juste à chaque fois.

« Je ne sais pas comment nous pouvons passer d’une piste où ils ont une demi-seconde d’avance à être derrière, mais de toute façon, ils seront très forts dans la course demain et j’espère que Valtteri prendra un bon départ. »