Conga RockStar 1500, la nouvelle série d’aspirateurs balais ultra-puissants de Cecotec | La technologie

Le catalogue Cecotec reçoit une nouvelle série d’aspirateurs balais. On parle du Conga RockStar 1500, qui regroupe les aspirateurs verticaux les plus puissants de Cecotec. Ce sont ses caractéristiques et son prix.

Petit à petit, les aspirateurs balais sans fil ont pris le relais du type traîneau. Et pas étonnant : ils présentent des avantages qui facilitent les tâches de nettoyage, comme l’absence de câbles ou la facilité d’utilisation.

Alors que Dyson est la marque de référence dans le secteur des aspirateurs balais, Cecotec est l’un des fabricants les plus populaires et ses modèles sont parmi les meilleurs vendeurs du marché en raison de leur bon rapport qualité-prix.

Aujourd’hui, la société espagnole vient d’annoncer sa nouvelle famille d’aspirateurs verticaux. Il s’agit de Conga Rock Star 1500, une nouvelle série qui figure en tête du catalogue avec les modèles les plus puissants de sa catégorie.

La gamme Conga RockStar 1500 se compose de trois modèles : Conga RockStar 1500 X-Treme ErgoFlex, Conga RockStar 1500 Ultimate ErgoWet et Conga RockStar 1500 Ultimate ErgoFlex.

Les trois modèles de la famille partagent une bonne partie de leurs caractéristiques. Ils sont tous équipés de un moteur numérique sans balais à la pointe de la technologie Il offre une vitesse élevée avec un faible bruit.

Dans les trois cas, on trouve une puissance maximale de 680 W, une pression d’aspiration de 26 kPa et une puissance d’aspiration jusqu’à 230 aW. La puissance s’adapte automatiquement en fonction de la brosse, de la surface et de la quantité de saleté.

Grâce à ces qualités, ils sont capables d’aspirer toutes sortes de saletés, même les plus petites particules.

L’autonomie est également la même pour tous les frères de la gamme. Ils montent une batterie lithium-ion de 3 000 mAh qui offre jusqu’à 90 minutes de nettoyage ininterrompu. C’est bien plus que ce que proposent les autres aspirateurs balais et c’est assez de temps pour nettoyer toute la maison.

Les trois versions partagent également le même système de filtrage. Ont un double filtre à haute efficacité allant jusqu’à 99,9%. Celui d’entrée retient toute la saleté et celui de sortie empêche les allergènes de sortir, purifiant l’air de votre maison.

Le système ErgoFlex est une autre caractéristique qu’ils partagent. C’est un mécanisme de tube flexible qui peut être plié pour s’adapter à tous les coins, par exemple pour passer l’aspirateur sous le canapé ou le lit d’un simple geste.

Conga RockStar 1500 : différences et prix

Les différences de la famille résident dans les accessoires que chaque modèle comprend. Nous les passerons en revue ci-dessous.

Conga RockStar 1500 X-Treme ErgoFlex est un aspirateur sans fil 3-en-1 avec fonctions verticale, balai et portatif. Comprend la brosse pour sols durs, ainsi que deux buses (une large et une étroite) pour les meubles et les coins.

Le Conga RockStar 1500 X-Treme ErgoFlex est déjà en vente dans la boutique Cecotec au prix de 389 euros.

Le deuxième modèle est le Conga RockStar 1500 Ultimate ErgoWet. Sa principale différence est qu’il comprend l’accessoire WaterTank, un réservoir d’eau avec lequel vous pouvez essuyer et frotter.

De plus, outre les brosses et buses que comprend son petit frère, il apporte également une brosse bi-matière, une brosse ameublement motorisée, une brosse spéciale textile, un tube extensible, une brosse allongée et un coude union.

Le prix du Conga RockStar 1500 Ultimate ErgoWet est de 409 euros.

Conga RockStar Ultimate ErgoFlex, De son côté, il est livré avec une double brosse motorisée, en éponge pour sols durs et bi-matière avec poils et silicone pour tous types de surfaces. Il comprend également la brosse textile et la brosse allongée, le tube extensible et le coude d’articulation, ainsi que les buses larges et étroites pour les meubles et les coins.

Le Conga RockStar 1500 Ultimate ErgoFlex coûte 419 euros sur le site officiel de Cecotec.