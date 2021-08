Congrès au travail sur la réglementation des crypto-monnaies. Les craintes de Coinbase Crypto nouveaux médias

Les États Unis se concentre de plus en plus sur l’aspect réglementation de la crypto-monnaie.

Non seulement la récente Projet de loi sur les infrastructures susceptible d’introduire des changements importants, mais au Congrès, selon Forbes, il y en aurait autant que 18 factures déposées portant sur les crypto-monnaies, la blockchain et la CBDC (Monnaies numériques de la Banque centrale).

Au début, la Balance était-elle

Ce qui a probablement braqué les projecteurs sur le secteur, c’est Facebook lorsqu’il a tenté d’introduire Balance (maintenant Diem), son stablecoin. Lorsque Mark Zuckerberg a lancé le livre blanc, en effet, parmi les autorités, il y avait une crainte généralisée que la monnaie du réseau social puisse devenir un alternative au dollar.

Mais avant de protéger la souveraineté monétaire, les membres du Congrès américain semblent plus déterminés à créer un cadre réglementaire qui puisse faire en sorte que le gouvernement peut tirer des avantages fiscaux des crypto-monnaies.

Certaines factures telles que :

Safe Harbor For Taxpayers With Forked Assets Act of 2021 (HR 3273), introduit par Tom Emmer, Infrastructure Investment and Jobs Act (HR 3684), introduit par Peter DeFazio.

Certains projets de loi tentent de définir l’industrie pour s’aligner sur les réglementations en vigueur en matière d’investissement, telles que la Securities Clarity Act (HR 4451), également introduite par Tom Emmer. Le Security Clarity Act de Warren David va dans le même sens.

Ensuite, il y a divers projets de loi axés sur l’application et l’exploitation de la technologie blockchain.

Enfin, divers projets de loi sont consacrés à l’introduction de la dollar numérique, y compris la Digital Currency Study Act de 2021 présentée par Bill Foster et French Hill.

La réglementation américaine sur les crypto-monnaies se concentre sur les pièces stables

Mais comme mentionné, le plus préoccupant pour le secrétaire américain au Trésor Janet Yellen sont des pièces stables. La référence n’est pas seulement à Diem de Facebook mais aussi à Attache. La reine des crypto-monnaies de la valeur stable compte en effet une capitalisation qui a dépassé les 60 milliards. Sa croissance a posé des problèmes aux autorités, soucieuses de son utilisation et surtout désireuses d’avoir un cadre réglementaire qui oblige les stablecoins à prouver les réserves sur lesquelles ils reposent.

Il faut dire aussi que dans un horizon de développement économique qui voit les États-Unis projetés dans un futur lancement du dollar numérique, le gouvernement aura tout intérêt à créer des lois qui facilitez l’utilisation d’un dollar numérique, plutôt que Tether ou Diem.

C’est toujours une question de souveraineté monétaire. Les États-Unis n’ont pas l’intention d’abdiquer car cela affaiblir le dollar américain à l’échelle mondiale, un risque que Washington ne peut pas prendre.

Projet de loi sur les infrastructures, les craintes de Coinbase

Pendant ce temps, une loi qui a porté les crypto-monnaies à l’attention du Congrès est la Projet de loi sur les infrastructures, récemment approuvé par le Sénat et maintenant entre les mains de la présidente Nancy Pelosi. Elle devra le programmer à la Chambre.

Le projet de loi a fait l’objet de nombreux débats car, dans une tentative d’introduire des dispositions fiscales pour le secteur, il met les échanges et les validateurs de blocs au même niveau, plutôt que les développeurs de contrats intelligents, pour leur rôle dans les transactions, avec une exigence de déclaration simultanée à l’IRS. En pratique, tous sont considérés comme des courtiers, alors qu’en réalité, seuls les échanges répondent pleinement à cette définition.

Coinbase s’est déjà exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet au nom de son PDG Brian Armstrong. L’ensemble de l’industrie a en effet tenté d’expliquer aux politiques que cette vision ne répondait pas à la réalité d’une industrie où règne la décentralisation.

Dans un récent article de blog de Coinbase, le concept est réitéré avec les mots suivants :

«La meilleure première étape serait de promulguer des réglementations afin que les courtiers en actifs numériques soient autorisés à publier les mêmes rapports tiers que les sociétés de courtage, comme Fidelity et Charles Schwab, publient aujourd’hui. Ce n’est pas une bonne première étape, et certainement pas une bonne politique fiscale, d’exiger des non-courtiers qu’ils déclarent des transactions pour des personnes qui ne sont même pas leurs clients. »

En fait, selon Coinbase, le concept de courtiers, même pour les crypto-monnaies, ne devrait inclure que le réel intermédiaires avec les clients, un rôle que jouent justement les échanges et Coinbase.

En fait, la bourse se dit favorable à la réglementation et également à la taxation des crypto-monnaies. Encore faut-il dialoguer avec le secteur sans livrer batailles contre des fantômes.

Sinon, le risque est de céder le leadership de l’innovation à d’autres pays. Et donc adieu les crypto-monnaies et adieu les taxes qui y sont liées. Encore un risque que les Etats-Unis ne devraient pas se permettre de courir.