Congrès pour enquêter sur l’organisateur d’Astroworld Live Nation

Crédit photo : Twitter.com

* Un panel du Congrès a lancé une enquête sur l’organisateur du festival Astroworld qui a fait 10 morts.

Le House Oversight Committee a annoncé mercredi qu’il lancerait une enquête bipartite sur les causes de la tragédie du rappeur Travis Scott‘s Festival de musique. Le comité a envoyé une lettre à Michel Rapino, PDG de LiveNation, demandant des informations sur le rôle du promoteur du concert lors de l’événement.

« Les participants au concert ont fourni des témoignages de première main d’avoir été écrasés dans la foule alors qu’elle se dirigeait vers la scène », lit-on dans la lettre, rapporte People. « Live Nation Entertainment (Live Nation) était le promoteur du concert qui serait responsable de » la planification, la dotation en personnel, la mise en place de l’argent, l’obtention des permis, la recherche de fournisseurs, la communication avec les agences locales « pour le festival Astroworld. »

Le comité demande à Live Nation de soumettre des documents relatifs au personnel de sécurité et médical, citant des informations selon lesquelles les secouristes sur place étaient « inexpérimentés ou mal équipés pour faire face aux blessures de masse ».

« Certains participants ont déclaré que la mise en place de barricades rendait difficile l’évasion. Les experts ont déclaré que les organisateurs du festival Astroworld n’avaient pas tenu compte des signaux d’avertissement », a ajouté le comité.

Selon un rapport du médecin légiste, les dix décès survenus à l’Astroworld ont été attribués à une asphyxie par compression. Par variété, une victime avait une « cause contributive » de décès en raison des « effets toxiques combinés de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l’éthanol ».

Le rapport a été publié jeudi par le Harris County Institute of Forensic Sciences à Houston.

Travis Scott a jusqu’à présent été nommé dans plus de 200 poursuites liées à la tragédie d’Astroworld qui a fait 10 morts et des centaines de blessés au parc NRG de Houston le 5 novembre. Une poursuite de 2 milliards de dollars a été déposée contre Scott, Canard, Apple Music, Live Nation et NRG Stadium, où l’événement a eu lieu, au nom des 282 victimes qui ont été physiquement ou mentalement touchées par la tragédie.