Mayawati a riposté en disant que le « C » au Congrès signifiait ruse.

Les partis d’opposition Le Congrès et le BSP se sont affrontés après que le BJP a obtenu 67 des 75 postes de président de Zila Panchayat, le parti dirigé par Mayawati s’étant abstenu de contester les sondages, alléguant un manque de démocratie. L’unité du Congrès de l’Uttar Pradesh a attaqué le BSP en disant: “Le B dans BSP signifie BJP”, a déclaré le Congrès de l’Uttar Pradesh.

BSP ‘B’ का मतलब बीजेपी है। – Congrès UP (@INCUttarPradesh) 3 juillet 2021

La remarque n’a pas été bien accueillie par l’ancien ministre en chef de l’UP et chef du BSP Mayawati. Elle a riposté au Congrès en disant que le parti du Congrès était déjà sous respirateur dans l’État.

« Le congrès qui fonctionne sur l’oxygène dans l’Uttar Pradesh a déclaré que le ‘B’ dans BSP signifie BJP. C’est très répréhensible. Le « B » de BSP signifie Bahujan, qui comprend les SC, les ST, les OBC, les personnes issues de minorités religieuses et d’autres sections marginalisées, ils sont appelés Bahujan parce que le nombre de ces personnes est très important », a déclaré Mayawati.

1. यूपी में भी आक्सीजन पर चल रही कांग्रेस का यह कहना कि बीएसपी के ‘बी’ का मतलब ‘बीजेपी’ है, घोर आपत्तिजनक जबकि बीएसपी के ‘बी’ अर्थ बहुजन है, जिसमें SCs, STs, OBCs. व अन्य उपेक्षित वर्ग के लोग आते हैं, जिनकी संख्या ज्यादा होने की वजह बहुजन कहलाते – Mayawati (@Mayawati) 4 juillet 2021

Dans une série de tweets, Mayawati a riposté en disant que le « C » au Congrès signifiait ruse. « Alors que « C » du Congrès signifie « rusé » parti qui, malgré la formation de son gouvernement avec les voix des Bahujans au cours de son long règne au centre et dans les États, les a maintenus impuissants et asservis, puis le BSP a été formé et le BJP n’était nulle part au pouvoir au Centre et dans les États à l’époque », a-t-elle déclaré.

2. जबकि कांग्रेस के ‘सी’ का मतलब वास्तव में ‘कनिंग’ पार्टी है जिसने केन्द्र व राज्यों में अपने लम्बे शासनकाल में बहुजन के वोटों से अपनी सरकार बनाने के बावजूद इन्हें लाचार व गुलाम बनाकर रखा और अन्ततः बीएसपी बनाई गई और तब उस समय केन्द्र व राज्यों की सत्ता में कहीं नहीं थी। – Mayawati (@Mayawati) 4 juillet 2021

Mayawati a également déclaré qu’aucune élection, petite ou grande, ne peut se tenir librement dans le régime du Congrès, du SP et du BJP dans l’Uttar Pradesh, et qu’on ne peut pas en attendre la même chose. L’ancien UP CM a affirmé qu’en vertu de la règle BSP, chaque élection était menée librement et équitablement.

Le BSP se concentrerait sur le renforcement de l’organisation avant les élections à l’Assemblée de l’Uttar Pradesh prévues pour l’année prochaine.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.