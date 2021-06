Congrès toujours vivant au Karnataka ! DK Shivakumar règle le débat sur le leadership, dit qu’il n’est pas pressé pour le poste de CM

in

DK Shivakumar est le chef du Congrès du Karnataka.

D’une part, alors que le BJP au pouvoir est confronté à des luttes intestines au sujet de BS Yediyurappa en tant que ministre en chef, le Congrès du Karnataka semble également être divisé en deux factions – l’une soutenant Siddaramaiah et l’autre se portant garante du président du Congrès du Karnataka, DK Shivakumar. Cependant, Shivakumar a déclaré aujourd’hui qu’il n’était pas pressé pour le poste de ministre en chef et qu’il visait à ramener le Congrès au pouvoir. «Je ne suis pas pressé pour le poste CM. Mon programme est de ramener le Congrès au pouvoir et j’ai dit que le parti peut m’utiliser comme tremplin pour cela », a déclaré Shivakumar.

Cependant, des rapports affirment que Shivakumar nourrit l’ambition de devenir ministre en chef si le Congrès remporte les prochaines élections législatives.

Certains députés du Congrès ont récemment manifesté ouvertement leur soutien à Siddaramaiah en disant que le parti devrait se présenter aux élections sous sa direction. La déclaration n’a pas été bien accueillie par Shivakumar qui a déclaré que le parti contesterait collectivement les sondages. « J’ai vu des déclarations de 2-3 députés. Siddaramaiah est le chef du Parti de l’Assemblée législative du Congrès et il se penchera là-dessus. S’il ne le fait pas, le Congrès est toujours vivant au Karnataka », a ajouté Shivakumar.

Le chef du Congrès de l’État a également déclaré que le parti devrait se concentrer sur la défaite du BJP. « Aucune chaise n’est vide au Congrès à l’heure actuelle. Notre course est de vaincre le BJP et de ramener le Congrès au pouvoir. Nous devons lutter contre le BJP et le vaincre au lieu de détourner les problèmes. Nous devons travailler ensemble. Les gens, les travailleurs et les dirigeants veulent vaincre le BJP », a-t-il déclaré.

Récemment, le législateur de Chamarajpet, BZ Zameer Ahmed Khan, a déclaré ouvertement que Siddaramaiah serait le prochain ministre en chef et que le parti devrait contester le scrutin sous sa direction. Le député de Koppal Raghavendra Hitnal a également déclaré que non seulement Zameer Ahmed Khan, mais que de nombreux autres députés et citoyens de l’État souhaitaient que Siddaramaiah soit le prochain ministre en chef.

La déclaration de Raghavendra Hitnal est intervenue malgré le fait que Shivakumar ait émis un diktat demandant aux chefs de parti de rester dans les limites.

Cependant, le haut dirigeant du Congrès et ancien vice-ministre en chef du Karnataka, G Parameshwara, a déclaré qu’il n’y avait pas de factionnalisme au sein du parti et que la décision de Shivakumar serait la décision finale du parti.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.