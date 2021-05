Congress ToolKit Exposed Tweet de Sambit Patra étiqueté comme média manipulé par Twitter

Dans l’un des premiers cas d’étiquetage en Inde, Twitter a qualifié le tweet “ Congress Toolkit ” du porte-parole du BJP Sambit Patra, dans lequel il alléguait que le document était prêt à dénigrer l’image du gouvernement Modi, comme un média manipulé.

Le document présumé de la boîte à outils a donné au BJP une autre occasion de tirer des salves sur le Congrès, qui a continuellement ciblé le gouvernement Modi pour sa mauvaise gestion du COVID-19. Alors que le Congrès a qualifié le document de faux, Patra a proposé d’autres images affirmant qu’il avait été préparé par nul autre que le département de recherche du parti du Congrès.

Hier, les amis du Congrès voulaient savoir qui est l’auteur de la boîte à outils.

Veuillez vérifier les propriétés du papier.

Auteur: Saumya Varma

Qui est Saumya Varma…

Les preuves parlent d’elles-mêmes:

Est-ce que Sonia Gandhi et Rahul Gandhi vous répondront? pic.twitter.com/hMtwcuRVLW – Sambit Patra (@sambitswaraj) 19 mai 2021

Dans son tweet, désormais qualifié de “ média manipulé ”, Sambit Patra avait partagé le prétendu document “ Toolkit ” avec #CongressToolKitExposed. «Les amis regardent le #CongressToolKit pour aider les nécessiteux pendant la pandémie! Plus un exercice de relations publiques avec l’aide de «journalistes amicaux» et «d’influenceurs» qu’un effort émouvant. Lisez par vous-mêmes l’ordre du jour du Congrès », a-t-il déclaré dans le tweet.

Des amis regardent le #CongressToolKit pour aider les nécessiteux pendant la pandémie!

Plus un exercice de relations publiques avec l’aide de «journalistes amicaux» et «d’influenceurs» qu’un effort émouvant.

Lisez vous-même l’ordre du jour du Congrès: #CongressToolKitExposed pic.twitter.com/3b7c2GN0re – Sambit Patra (@sambitswaraj) 18 mai 2021

La règle de Twitter dit qu’il peut marquer un tweet avec des médias tels que des vidéos, de l’audio et des images qui semblent avoir été faussement modifiés ou fabriqués.

«Vous ne pouvez pas promouvoir de manière trompeuse des supports synthétiques ou manipulés susceptibles de causer des dommages. De plus, nous pouvons étiqueter les Tweets contenant des médias synthétiques et manipulés pour aider les gens à comprendre leur authenticité et pour fournir un contexte supplémentaire », lisez sa ligne directrice.

Dans une série de tweets publiés plus tôt cette semaine, Patra avait partagé des documents de boîte à outils sur COVID-19 et le projet Central Vista.

Les boîtes à outils ne sont pas étrangères au Congrès et à leur écosystème. En fait, une partie substantielle de leur énergie est consacrée à leur fabrication. Voici une boîte à outils sur le Central Vista… ils font une boîte à outils de l’autre chaque semaine et lorsqu’ils sont exposés, ils le «nient». #CongressToolkitExposed pic.twitter.com/fsR8VZUOov – Sambit Patra (@sambitswaraj) 18 mai 2021

Niant les allégations de Patra, le Congrès a déposé des FIR contre le BJP et ses dirigeants. Le Congrès a écrit hier à Twitter pour lui demander de suspendre définitivement les comptes des dirigeants du BJP, y compris le chef du parti JP Nadda et le ministre de l’Union Smriti Irani pour avoir prétendument répandu de la désinformation.

«Notre lettre aux QG de Twitter sur la suspension permanente des comptes par les dirigeants du BJP – Shri JP Nadda, Shri Sambit Patra, Shri BL Santosh & Smt. Smriti Irani – qui a sciemment diffusé de la désinformation pour détourner l’attention de ses propres échecs », a-t-il déclaré dans un tweet partageant la lettre.

Notre lettre aux QG de Twitter sur la suspension permanente des comptes par les dirigeants du BJP – Shri JP Nadda, Shri Sambit Patra, Shri BL Santosh & Smt. Smriti Irani – qui a sciemment diffusé de la désinformation pour détourner l’attention de ses propres échecs. pic.twitter.com/LhsxY9iXFY – Congrès (@INCIndia) 20 mai 2021

Qualifiant les documents de faux, le grand vieux parti a accusé le BJP de s’abaisser à des niveaux mesquins alors que la nation traverse sa crise la plus grave.

