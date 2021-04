Conil bat le Castilleja CF 2-1 sur le terrain municipal Jose António Pérez Úreba

18/04/2021 à 22:29 CEST

le Conil a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Castilleja ce dimanche dans le Champ municipal Jose António Pérez Úreba. le Conil voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre les Coria. Du côté des visiteurs, le Castilleja CF a dû se contenter d’un match nul contre un contre le Cabecense. Avec ce marqueur, l’équipe Conileño est deuxième, tandis que le Castilleja il est quatrième après la fin de la partie.

La première partie du duel a commencé de manière imbattable pour lui. Conil, qui a inauguré le lumineux grâce à un but de Bassin dès le début du match, à la minute 5. Mais plus tard, le Castilleja CF a atteint l’égalité grâce à un objectif de Gravier à la 21e minute. Cependant, l’équipe locale a pris les devants avec un but de Fran Mejías quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45 ans, concluant la première mi-temps avec un score de 2-1.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en deuxième période, le duel s’est donc terminé sur un score de 2-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Conil a sauté du banc Ureba, Narvaez, Lebron, Rodriguez Oui Luque remplacer Javi tamayo, Fran paul, Ramirez, Bassin Oui Mario Sanchez, alors que les changements de l’équipe visiteuse ont été Alberto, Varona, Pulet, Andiron Oui Finidi, qui a sauté sur le terrain pour Solis, Pierre, Gravier, Fidel Oui Pavón.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Mario Sanchez, Bassin Oui Fran, tandis que l’équipe visiteuse a été avertie avec du jaune à Armenta, Andiron Oui Finidi et avec du rouge à Andiron (2 jaunes).

Pour le moment, le Conil il obtient 27 points et le Castilleja avec 25 points.

Fiche techniqueConil:Fran, Pablo Ureba, Fran Paul (Narváez, min.70), Molina, Mario Sanchez (Luque, min.88), Gomez, Ramirez (Lebrón, min.88), Cuenca (Rodriguez, min.88), Manolete, Javi Tamayo (Ureba, min 67) et Fran MejíasCastilleja CF:Adri, Armenta, Solís (Alberto, min.62), Moro, Cifu, Escalante, Pavón (Finidi, min.83), Cascajo (Pulet, min.69), Fidel (Morillo, min.69), Wojcik et Pedro ( Varona, au moins 62)Stade:Champ municipal Jose António Pérez ÚrebaButs:Cuenca (1-0, min.5), Cascajo (1-1, min.21) et Fran Mejías (2-1, min.45)