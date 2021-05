Conil reçoit Gerena lors de la neuvième journée

28/05/2021 à 19:31 CEST

le Conil reçoit ce samedi à 19h30 la visite du Gerena dans le Champ Municipal José António Pérez Úreba lors de leur neuvième duel dans la deuxième phase de la troisième division.

le Conil affronte la neuvième journée du tournoi avec l’illusion de reprendre sa place après avoir fait match nul 0-0 contre le Castilleja CF à son dernier match. De plus, les locaux ont remporté deux des huit matches disputés à ce jour en deuxième phase de troisième division avec un chiffre de 24 buts pour et 29 contre.

Pour sa part, Gerena a subi une défaite contre Cabecense lors du dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire contre le Conil cela l’aiderait à améliorer son palmarès dans le tournoi. À ce jour, sur les sept matches que le Gerena dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté trois avec un chiffre de 31 buts pour et 29 contre.

En tant que local, le Conil Il a réalisé des chiffres de deux victoires et deux défaites en quatre matchs joués dans son stade, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui Gerena, car ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matches qui se jouent dans le Champ Municipal José António Pérez Úreba. Aux sorties, le Gerena Il a fait match nul trois fois sur ses trois matches qu’il a disputés jusqu’à présent, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec lui. Conil.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Champ Municipal José António Pérez Úreba, obtenant ainsi une victoire, trois défaites et un nul en faveur de la Conil. De même, l’équipe visiteuse cumule trois matchs de suite sans connaître la défaite à l’extérieur contre Conil. La dernière fois qu’ils ont joué au Conil et le Gerena dans cette compétition c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un 1-2 en faveur de Conil.

En analysant le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par six points en faveur de la Gerena. Les locaux viennent au meeting en quatrième position et avec 28 points dans le casier. En revanche, les visiteurs totalisent 34 points et occupent la deuxième position de la compétition.