Il y a des spéculations selon lesquelles le Premier ministre Modi annoncera la création de commandements de théâtre le jour de l’indépendance à venir – comme il a annoncé le CDS. (Photo d’archive : IE)

Par Prakash Katoch,

Lorsque le Premier ministre Narendra Modi a annoncé la création d’un CDS, c’était pour inaugurer une véritable articulation militaire. Mais nous avons un « singe » comme bureaucratie qui se complaît dans les combats de chats entre les trois services. Ce singe a sournoisement inséré une ligne dans la note du CCS pour l’établissement du QG d’état-major intégré de la défense (IDS) qui disait : la défense arbitrera ». L’objectif était d’avoir un CDS édenté contrôlé par des bureaucrates.

Le QG IDS devait fusionner avec le ministère de la Défense (MoD) lors de sa création, mais avant cela, le ministre de la Défense George Fernandes pouvait le faire, l’État profond l’a faussement impliqué dans le «Coffingate» en sachant qu’il démissionnerait. Plus tard pendant le mandat du ministre de la Défense Manohar Parrikar, les médias ont mentionné que le singe voulait que le secrétaire à la Défense soit promu au rang de « secrétaire principal » avant de nommer un CDS.

Finalement, la configuration bureaucratique a réussi à créer le Département des affaires militaires (DMA) dirigé par le CDS en tant que secrétaire (un sur quatre) mais inférieur au secrétaire à la Défense en termes de fonctionnement du ministère de la Défense (MoD). La configuration bureaucratique a joué un tour similaire il y a des années lorsque les trois QG des services ont pris le suffixe de QG intégré du ministère de la Défense ; IHQ du MoD (Army/Navy/Air Force) mais sans aucune intégration digne de ce nom.

Les forces armées doivent être intégrées au ministère de la Défense, ce qui ne s’est pas produit. Aucun chef de service en service ne dirait que l’articulation militaire fait défaut pour des raisons évidentes, mais des vides existent. La « théâtralisation » est sans aucun doute vitale, sans laquelle les concepts opérationnels permettant un combat « efficace » dans les domaines cyber, électromagnétique et spatial ne peuvent être développés et exécutés. Mais la théâtralisation faite à la va-vite peut être pour le moins néfaste. La transformation militaire dont fait partie la théâtralisation ne s’est pas produite du jour au lendemain aux États-Unis, en Chine, en Allemagne et ailleurs.

En Chine, la transformation militaire a commencé avec le président Jiang Zemin et la théâtralisation est venue de nombreuses années plus tard. Aux États-Unis, le Joint Forces Command a été créé comme laboratoire de transformation après le fiasco du sauvetage des otages en Iran, suivi par la loi Goldwater Nichols. Les forces de défense allemandes ont été transformées par le décret de Berlin. En revanche, un CDS est nommé en Inde et chargé d’achever la théâtralisation au cours de son mandat de 5 ans. Pas étonnant qu’étant un parmi ses égaux, le CDS a exprimé sa frustration de le faire en public en dépréciant un service frère et c’est devenu une blague.

Un autre jeu se joue : celui de la rotation de certains rendez-vous au sein du QG IDS et d’autres spécifiques à un service particulier. La spéculation est que cela se produira aussi dans la théâtralisation. Mais si le commandant du commandement d’Andaman et Nicobar peut appartenir à n’importe quel service et que le secrétaire à la Défense règne sur tout, un commandement de théâtre devrait-il avoir un commandant spécifique au service ? De plus, nous avons des commandements conjoints au sein du Commandement des forces stratégiques et du Commandement d’Andaman et Nicobar, mais ce dernier dispose de ressources insuffisantes.

Si le Premier ministre Narendra Modi demandait un briefing détaillé sur l’état actuel et le déploiement de la Division des opérations spéciales des forces armées (AFSOD) qui a été soulevé au milieu du blitz médiatique, cela ramènerait à la maison les jeux de singe derrière la rhétorique et comment les capacités de combat sont sapées par le singe se nourrissant de fruits et de noix étrangers. L’enquête de haut niveau pour l’installation de dispositifs de surveillance chinois de qualité bon marché dans des bâtiments de haute sécurité, y compris le bloc sud, le bloc nord et Sena Bhawan, impliquant des responsables clés du ministère de la Défense, devrait être un signal d’alarme compte tenu de la prétendue escroquerie de Rs 100 crore et, plus important encore, compromettante. la sécurité nationale.

En termes de théâtralisation, il faut examiner la Force de soutien stratégique de la Chine qui combine les fonctions de renseignement, de reconnaissance technique, de guerre électronique, de cyberguerre et de guerre spatiale. Il y a aussi la question de savoir à qui les commandants de théâtre rendront compte – le CDS édenté, le singe principal – le secrétaire à la Défense ou le ministre de la Défense ?

Il y a des spéculations selon lesquelles le Premier ministre Modi annoncera la création de commandements de théâtre le jour de l’indépendance à venir – comme il a annoncé le CDS. Mais il serait prudent de prendre connaissance des jeux de singe.

La théâtralisation est nécessaire mais doit être délibérée sans nous désavantager si la guerre nous est imposée à mi-chemin. De nombreux stratèges sont d’avis que seule une loi du Parlement peut apporter la transformation requise dans nos forces armées. Le gouvernement pourrait nommer un « comité pour la transformation militaire » pour entreprendre un tel exercice dans un délai déterminé.

De plus, le Premier ministre Modi pourrait envisager une révolution dans les affaires bureaucratiques, comme l’a mentionné récemment le chef de l’armée, mais uniquement pour les achats de défense. Ce serait une étape importante si le singe est apprivoisé.

(L’auteur est un lieutenant-général vétéran. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.