Conjonction planétaire: Mars et Vénus seront les plus proches la semaine prochaine, avec la lune en remorque

La conjonction planétaire a lieu lorsque deux planètes semblent s’être rapprochées, alors qu’en réalité elles restent loin. (Photo fournie par IE via l’Institut indien d’astrophysique)

Les deux voisins immédiats de la Terre, Mars et Vénus, se rapprocheront l’un de l’autre la semaine prochaine. L’événement céleste est appelé conjonction planétaire. L’événement sera facilement visible à l’œil nu. La conjonction planétaire a lieu lorsque deux planètes semblent s’être rapprochées, alors qu’en réalité elles restent loin.

Le dernier événement aura lieu le 13 juillet lorsque Vénus et Mars seront à seulement 0,5 degré l’un de l’autre. Le phénomène sera visible à l’horizon sous un ciel clair peu après le coucher du soleil ou dans le ciel occidental. La conjonction inclura également la fermeture de la lune, à moins de 4 degrés des deux planètes, le 12 juillet et créera une triple conjonction.

Alors que les deux planètes de chaque côté de l’orbite terrestre sembleront être les plus proches le 13 juillet, l’événement a déjà commencé avec les deux presque, couplés à un croissant de lune. Les observations du 13 juillet révéleront également que les deux planètes s’éloignent l’une de l’autre. Cela marquera également la première des trois conjonctions planétaires entre Vénus et Mars avec seulement huit mois. Des vues similaires sont probables les 12 février et 12 mars de l’année prochaine.

Le Centre interuniversitaire d’astronomie et d’astrophysique basé à Pune et l’Institut indien d’astrophysique de Bangalore ont invité des photographies de l’événement. Les instituts choisiront les meilleurs parmi tous les participants et les publieront ensuite.

