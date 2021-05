Conjuring 3 reçoit de bons commentaires des critiques – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

The Conjuring 3: Le diable m’a obligé à le faire‘sortira en salles le 4 juin, mais certains critiques américains ont déjà pu voir le film. Les premiers avis se sont fait jour sur Twitter et, pour la tranquillité d’esprit des fans, la production dirigée par James Wan il est très bien sorti.

C’est super comme le prochain épisode. Il a beaucoup de cœur et une histoire d’amour. Je me suis tellement impliqué que j’ai oublié de dîner en regardant l’écran. Pas de spoilers, mais j’ai dormi avec la lumière allumée », a déclaré l’auteur Jenna Busch.

Comme le souligne Chris Evangelista de SlashFilm, «la dynamique change»Dans ce troisième opus, mais il continue d’attirer grâce à la présence de Vera Farmiga et Patrick Wilson.

«C’est terriblement démoniaque et effrayant dans tous les bons moments, avec une séquence d’ouverture sensationnelle et une scène sur un lit à eau qui rivalise avec n’importe quel moment effrayant de la franchise jusqu’à présent. Sauvage tout en étant basé sur une histoire vraieErik Davis, critique du Fandango, a commenté.

Je suis heureux d’annoncer que «The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It» est solide. Il a du mal à s’adapter à la réalité de l’affaire et à sa tournure d’horreur fictive, mais c’est formidable de voir les Warrens dans une enquête, et il y a plus d’un moment passionnant, ainsi que des frayeurs bien orchestrées “, a déclaré Eric Eisenberg de CinemaBlend.