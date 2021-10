CONMEBOL, contre la tenue de la Coupe du monde tous les deux ans

28/10/2021 à 20:19 CEST

La FIFA a annoncé il y a quelques semaines que ils étudient la possibilité d’avoir une Coupe du monde tous les deux ans. Non seulement cela, mais ils étudient également la possibilité que des championnats continentaux soient organisés avec la même fréquence. Face à cette situation, plusieurs voix du monde du football se sont fait entendre pour s’opposer complètement à la proposition. Entre autres, Paul Maldini, Philippe Lahm ou Luis Figo, tous ceux ils ont été contre et mercredi dernier, le 27 octobre, le CONMEBOL, la Confédération sud-américaine de football.

La décision de la CONMEBOL a été prise après une réunion de votre conseil, qui s’est tenue dans la ville de Luque, au Paraguay, et où ils ont pris la décision de pas de support La proposition de la FIFA. Ils l’ont affirmé et l’ont rendu public par une déclaration dans laquelle ils ont affirmé « voir aucun avantage ou justification pour le changement. En réponse à cela, les dix pays qui composent la CONMEBOL ratifient que ne participera pas à une Coupe du monde organisée tous les deux ans« .

Le Conseil de la CONMEBOL ratifie son rejet de la Coupe du Monde tous les deux ans. ➡️🔗 https://t.co/aG8HiXF2B6 pic.twitter.com/s1V5rrOjIL – CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 27 octobre 2021

L’organisme sud-américain précise également dans son communiqué que « les pays membres ils ne veulent pas tourner le dos à près de 100 ans de tradition du football mondial, ignorant l’histoire de l’un des événements sportifs les plus importants au monde. « Enfin, dans la proclamation, ils ont également montré leur »le soutien à la Coupe du monde actuellement en vigueur, avec ses échéances et ses systèmes de qualification car il s’est avéré être un modèle à succès, basée sur l’excellence sportive et que récompense l’effort, le talent et les travaux prévus », indique le communiqué.