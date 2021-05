Conmebol maintient la Copa América en Colombie et en Argentine

13/05/2021 à 19:14 CEST

Malgré le crise sociale en Colombie et situation dramatique du COVID-19 en Argentine, Conmebol a ratifié que la Copa América 2021 ne change pas de lieu pour le moment et un mois après le début de la compétition. Bien qu’il continuera à surveiller la situation.

Le conflit social que traverse la Colombie avec des jours de manifestations qui durent depuis plus de 15 jours pJ’utilise en échec l’opportunité pour le pays de continuer à être l’un des hôtes de la Copa América 2021 à côté de l’Argentine. D’un autre côté, Le pays de Lionel Messi traverse une situation sanitaire critique en raison du COVID 19: elle a atteint le chiffre dramatique de 68 800 décès et enregistre en moyenne plus de 10 000 infections par jour, en plus des difficultés d’accès au nombre de vaccins pour vacciner sa population.

Oui Au cours des dernières heures, l’opportunité pour l’événement d’avoir le Chili et le Paraguay comme sites avait été évaluée, mais pour l’instant, tout restera le même et comme prévu. Cela a été ratifié aujourd’hui par le Conseil de la Conmebol lors d’une réunion virtuelle avec les plus hauts représentants des fédérations du continent.

En Colombie, L’objectif des manifestations est d’éviter la célébration du tournoi continental et au dernier jour de Libertadores, des images de beaucoup de violence ont été vues dans le précédent des matches de Nacional de Uruguay contre Atletico Nacional. L’équipe uruguayenne a été bloquée dans leur hôtel par un groupe de manifestants. Et River a joué contre Junior de Barranquilla au milieu de bombes sonores et de gaz lacrymogènes en raison des affrontements entre les manifestants et la police à proximité du stade.. Hier, Marcelo Gallardo s’est interrogé sur la situation anormale dans laquelle son équipe devait jouer:

“C’était un moment complexe et on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe. Il n’est pas normal de venir jouer dans une situation instable comme celle que vit la Colombie. Le précédent n’était pas normal et il se jouait dans des situations très inconfortables, avec de la fumée, des gaz, en écoutant des rugissements et des explosions. C’était une situation anormale à tous points de vue. Vous ne pouvez pas détourner le regard, dit-il avec colère.

Mais Conmebol espère que la situation sera normalisée lors de la compétition et a maintenu son objectif de tenir la Copa América 2021 en Colombie et en Argentine. Dans tous les cas, il continuera de suivre la situation sociale en Colombie et la situation sanitaire en Argentine. Le concours peut-il se dérouler normalement? C’est le grand doute.